Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Nike Swingman NBA-jersey voor kids
Elk team heeft zijn eigen kleuren, een onmiskenbare identiteit waarmee het zich onderscheidt van de rest van de competitie. Deze Atlanta Hawks jersey vormt een eerbetoon aan een rijke basketbalgeschiedenis en is geïnspireerd op wat de spelers op het basketbalveld dragen, van teamdetails tot lichte, zweetafvoerende mesh. Hij houdt je droog en fris op en buiten het veld terwijl je je favoriete speler en sport aanmoedigt.
- Weergegeven kleur: University Red
- Stijl: FZ0856-657
Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Elk team heeft zijn eigen kleuren, een onmiskenbare identiteit waarmee het zich onderscheidt van de rest van de competitie. Deze Atlanta Hawks jersey vormt een eerbetoon aan een rijke basketbalgeschiedenis en is geïnspireerd op wat de spelers op het basketbalveld dragen, van teamdetails tot lichte, zweetafvoerende mesh. Hij houdt je droog en fris op en buiten het veld terwijl je je favoriete speler en sport aanmoedigt.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van je huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- De ventilerende mesh houdt je koel en droog, zowel op het veld als daarbuiten.
Productgegevens
- Spelersnaam en -nummer van keperstof
- Met hitte aangebrachte graphics
- Label op de zoom
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: University Red
- Stijl: FZ0856-657
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,47 m lang
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition.
Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition