Gerecyclede materialen
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel jersey
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Niemand doet het zoals A'ja Wilson. Of ze nu thuis spelen of uit, zij en de Las Vegas Aces staan altijd paraat en leveren een show die de toegangsprijs waard is. Bewijs je fandom in dit Dri-FIT shirt dat je koel houdt.
- Weergegeven kleur: University Red
- Stijl: IF7170-661
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Niemand doet het zoals A'ja Wilson. Of ze nu thuis spelen of uit, zij en de Las Vegas Aces staan altijd paraat en leveren een show die de toegangsprijs waard is. Bewijs je fandom in dit Dri-FIT shirt dat je koel houdt.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Het lichte knit materiaal voelt zacht aan op de huid.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: University Red
- Stijl: IF7170-661
Maat en pasvorm
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition