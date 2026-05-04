A'ja Wilson basketbaltanktop voor dames

Perfect cut
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Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
Gerecyclede materialen
Laat je van je beste kant zien met onberispelijk comfort. Draag deze ruime, op een tanktop geïnspireerde top ingestopt voor een look die helemaal A’ja is, of los voor een luchtig gevoel. De polykatoenmix is van nature ventilerend, dus hij is altijd klaar voor de baan.
A'ja Wilson
Laat je van je beste kant zien met onberispelijk comfort. Draag deze ruime, op een tanktop geïnspireerde top ingestopt voor een look die helemaal A’ja is, of los voor een luchtig gevoel. De polykatoenmix is van nature ventilerend, dus hij is altijd klaar voor de baan.
A'ja's logo is gebaseerd op de ster die ze altijd aan haar handtekening toevoegt. Het logo is sterk, gedurfd en speels, net als de energie die ze naar het veld brengt.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Perfect cut
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Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
A'ja Wilson