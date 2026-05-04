triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 6
A'ja Wilson basketbaltanktop voor dames - Wit/Zwart

Gerecyclede materialen

A'ja Wilson

Basketbaltanktop voor dames

€ 44,99
Selecteer maatMaatwijzer

Laat je van je beste kant zien met onberispelijk comfort. Draag deze ruime, op een tanktop geïnspireerde top ingestopt voor een look die helemaal A’ja is, of los voor een luchtig gevoel. De polykatoenmix is van nature ventilerend, dus hij is altijd klaar voor de baan.


  • Weergegeven kleur: Wit/Zwart
  • Stijl: II4204-100

A'ja Wilson

€ 44,99

Laat je van je beste kant zien met onberispelijk comfort. Draag deze ruime, op een tanktop geïnspireerde top ingestopt voor een look die helemaal A’ja is, of los voor een luchtig gevoel. De polykatoenmix is van nature ventilerend, dus hij is altijd klaar voor de baan.

Voordelen

A'ja's logo is gebaseerd op de ster die ze altijd aan haar handtekening toevoegt. Het logo is sterk, gedurfd en speels, net als de energie die ze naar het veld brengt.

Productgegevens

  • Splitjes in de zoom
  • A'ja Wilson-logo
  • Swoosh logo
  • 80% polyester/20% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wit/Zwart
  • Stijl: II4204-100

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,78 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Perfect cut

    Sarahd40367934f5d4214b4f8fa38430840d5

    Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.

A'ja Wilson basketbaltanktop voor dames

A'ja Wilson

€ 44,99

Maak de look af