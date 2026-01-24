Nike Air Windrunner trainingsjack voor heren

AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met 100% gerecyclede vezels
Sportieve stijl, opnieuw ontworpen voor dagelijks gebruik. Dit trainingsjack is gemaakt van waterafstotende, geweven tafzijde, een mesh voering en is afgewerkt met geweven biezen in de vorm van ons kenmerkende Windrunner design. Het jack is extra ruim bij de body voor een moderne pasvorm.
Nike Air
Sportieve stijl, opnieuw ontworpen voor dagelijks gebruik. Dit trainingsjack is gemaakt van waterafstotende, geweven tafzijde, een mesh voering en is afgewerkt met geweven biezen in de vorm van ons kenmerkende Windrunner design. Het jack is extra ruim bij de body voor een moderne pasvorm.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Nike Air