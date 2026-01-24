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Nike Air Windrunner trainingsjack voor heren - Light Bone

Gerecyclede materialen

Nike Air

Windrunner trainingsjack voor heren

30% korting
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Dit product is gemaakt met 100% gerecyclede vezels

Sportieve stijl, opnieuw ontworpen voor dagelijks gebruik. Dit trainingsjack is gemaakt van waterafstotende, geweven tafzijde, een mesh voering en is afgewerkt met geweven biezen in de vorm van ons kenmerkende Windrunner design. Het jack is extra ruim bij de body voor een moderne pasvorm.


  • Weergegeven kleur: Light Bone
  • Stijl: IF1288-072

Nike Air

30% korting

Sportieve stijl, opnieuw ontworpen voor dagelijks gebruik. Dit trainingsjack is gemaakt van waterafstotende, geweven tafzijde, een mesh voering en is afgewerkt met geweven biezen in de vorm van ons kenmerkende Windrunner design. Het jack is extra ruim bij de body voor een moderne pasvorm.

Productgegevens

  • Rits met twee lipjes
  • Steekzakken
  • Elastische boorden en zoom
  • Body: 100% nylon. Mesh: 100% polyester.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Light Bone
  • Stijl: IF1288-072

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
    • Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • AlecS659872536

    Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.

Nike Air Windrunner trainingsjack voor heren

Nike Air

30% korting

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