Nike Air Sport 2
Golftas
De Nike Air Sport 2 heeft een vernieuwd lendenkussen en een verstelbare Nike Air band voor een evenwichtig gevoel, zodat je alle 18 holes comfortabel kunt spelen. Als het weer omslaat, biedt een regenkap bescherming tegen weersinvloeden.
- Weergegeven kleur: Zwart/Iron Grey/Wit
- Stijl: IQ6032-061
Nike Air Sport 2
De Nike Air Sport 2 heeft een vernieuwd lendenkussen en een verstelbare Nike Air band voor een evenwichtig gevoel, zodat je alle 18 holes comfortabel kunt spelen. Als het weer omslaat, biedt een regenkap bescherming tegen weersinvloeden.
Voordelen
- In de 4 vakken verdeeld over de hele lengte kun je je golfclubs ordenen.
- De zak voor de bal heeft een afritsvlak zodat je de look kunt aanpassen.
- Kledingvak over de hele lengte biedt extra opbergruimte.
Productgegevens
- 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Iron Grey/Wit
- Stijl: IQ6032-061
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Air Sport 2