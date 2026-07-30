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Nike Air Monarch IV work-outschoenen voor heren (extra breed) - Wit/Zwart

Nike Air Monarch IV

Work-outschoenen voor heren (extra breed)

€ 79,99
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De Nike Air Monarch IV geeft je een klassieke stijl met echt leer en veel lichte Nike Air demping, zodat je comfortabel kunt blijven bewegen.


  • Weergegeven kleur: Wit/Zwart
  • Stijl: 416355-101

Nike Air Monarch IV

€ 79,99

KLASSIEKE ONDERSTEUNING MET COMFORT.

De Nike Air Monarch IV geeft je een klassieke stijl met echt leer en veel lichte Nike Air demping, zodat je comfortabel kunt blijven bewegen.

Pluspunten

  • Leer en synthetisch leer zorgen samen voor slijtvastheid en klassiek comfort.
  • Een Air-Sole unit loopt over de gehele lengte van je voet voor demping, comfort en ondersteuning.
  • De rubberen buitenzool biedt duurzaamheid en grip.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Wit/Zwart
  • Stijl: 416355-101

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (282)

4.3 sterren

  • John382135023

    price was right , made call to operator got the order right which AI had problem before getting wide shoe and was delivered in record time Thank you

  • Monarch IV

    Richard280950694

    One of the best shoes that I’ve ever worn I really like them. I’ve had many pairs of these a number one choice

  • Very pleased.

    Kimberly45ce53f517294f37824f0217e92850d2

    Very happy. Costumer service was fantastic.

Nike Air Monarch IV work-outschoenen voor heren (extra breed)

Nike Air Monarch IV

€ 79,99

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