Nike Air Max Plus Premium kleuterschoenen

Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b
Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci
Veel demping. Grootse uitstraling. De luchtige mesh en ondersteunende kooiconstructie van kunststof krijgen een zachte twist in deze premium editie van de AM klassieker. De zichtbare Air units in de hiel en voorvoet zorgen voor extra veerkracht en demping, zodat je moeiteloos van het speelplein naar de achtertuin en verder gaat.
Nike Air Max Plus Premium
Veel demping. Grootse uitstraling. De luchtige mesh en ondersteunende kooiconstructie van kunststof krijgen een zachte twist in deze premium editie van de AM klassieker. De zichtbare Air units in de hiel en voorvoet zorgen voor extra veerkracht en demping, zodat je moeiteloos van het speelplein naar de achtertuin en verder gaat.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.5 sterren
Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b
Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci
Rajae447588986
Mille mercis à toute l'équipe qui a contribué pour l'expédition de la paire Nike commandée. La réception était rapide et le l'article est conforme à mes attentes. Merci encore
Parfait
Patricia711763462
Livraison rapide. Ces chaussures ont fait un heureux
Nike Air Max Plus Premium