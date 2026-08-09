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Nike Air Max Plus Premium kleuterschoenen - Zwart/Meerkleurig/Anthracite/Zwart

Nike Air Max Plus Premium

Kleuterschoenen

€ 104,99
Zwart/Meerkleurig/Anthracite/Zwart
Zwart/Zwart/Zwart
Zwart/Blue Crystal/Zwart
Zwart/Illusion Green/Zwart
Tough Red/Zwart/Mystic Dates/Grey Fog
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Veel demping. Grootse uitstraling. De luchtige mesh en ondersteunende kooiconstructie van kunststof krijgen een zachte twist in deze premium editie van de AM klassieker. De zichtbare Air units in de hiel en voorvoet zorgen voor extra veerkracht en demping, zodat je moeiteloos van het speelplein naar de achtertuin en verder gaat.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Meerkleurig/Anthracite/Zwart
  • Stijl: IR4690-001

Nike Air Max Plus Premium

€ 104,99

Veel demping. Grootse uitstraling. De luchtige mesh en ondersteunende kooiconstructie van kunststof krijgen een zachte twist in deze premium editie van de AM klassieker. De zichtbare Air units in de hiel en voorvoet zorgen voor extra veerkracht en demping, zodat je moeiteloos van het speelplein naar de achtertuin en verder gaat.

Pluspunten

  • De golvende lijnen van de iconische plastic kooi zien er extra vloeiend uit, maar bieden je dezelfde ondersteuning. Bovendien is de ondersteunende middenvoetboog geïnspireerd op de staart van een walvis.
  • De Max Air unit is oorspronkelijk ontworpen voor performancegericht hardlopen en biedt langdurige demping en een licht gevoel.
  • De neus van plastic zorgt voor stevigheid en glans, terwijl flex-groeven helpen om elke stap natuurlijk te laten aanvoelen.

Productgegevens

  • Klassieke veters
  • Lage rand
  • Weergegeven kleur: Zwart/Meerkleurig/Anthracite/Zwart
  • Stijl: IR4690-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (121)

4.5 sterren

  • Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b

    Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci

  • Rajae447588986

    Mille mercis à toute l'équipe qui a contribué pour l'expédition de la paire Nike commandée. La réception était rapide et le l'article est conforme à mes attentes. Merci encore

  • Parfait

    Patricia711763462

    Livraison rapide. Ces chaussures ont fait un heureux

Nike Air Max Plus Premium kleuterschoenen

Nike Air Max Plus Premium

€ 104,99

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