Nike Air Max Plus OG Premium herenschoenen

Parfaite
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Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.
Vier voetbal op het grootste podium in deze Air Max Plus. Deze versie vervangt de traditionele Le Tricolore-kleuren door mint- en kopertinten als een ode aan de patina op het Vrijheidsbeeld en voegt een ingetogen 'Allez les Bleus!'-energie toe aan de iconische sneaker. Met de kooiconstructie over synthetisch leer en textiel zet je je look in vuur en vlam. En met de zichtbare Air Max demping kun jij comfortabel je rebelse stijl vieren.
Nike Air Max Plus OG Premium
Vier voetbal op het grootste podium in deze Air Max Plus. Deze versie vervangt de traditionele Le Tricolore-kleuren door mint- en kopertinten als een ode aan de patina op het Vrijheidsbeeld en voegt een ingetogen 'Allez les Bleus!'-energie toe aan de iconische sneaker. Met de kooiconstructie over synthetisch leer en textiel zet je je look in vuur en vlam. En met de zichtbare Air Max demping kun jij comfortabel je rebelse stijl vieren.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
3 sterren
Parfaite
JEHLf18626863c384bbcbd9a5682ec2e7bbf
Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.
Cheaply Made Shoe
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Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.
Nike Air Max Plus OG Premium