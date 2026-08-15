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Nike Air Max Plus OG Premium herenschoenen - Meerkleurig/Meerkleurig/Monarch/Zwart

Nike Air Max Plus OG Premium

Herenschoenen

30% korting
Meerkleurig/Meerkleurig/Monarch/Zwart
Wit/Zwart/Blue Crystal
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Vier voetbal op het grootste podium in deze Air Max Plus. Deze versie vervangt de traditionele Le Tricolore-kleuren door mint- en kopertinten als een ode aan de patina op het Vrijheidsbeeld en voegt een ingetogen 'Allez les Bleus!'-energie toe aan de iconische sneaker. Met de kooiconstructie over synthetisch leer en textiel zet je je look in vuur en vlam. En met de zichtbare Air Max demping kun jij comfortabel je rebelse stijl vieren.


  • Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Monarch/Zwart
  • Stijl: IQ0168-900

Nike Air Max Plus OG Premium

30% korting

Vier voetbal op het grootste podium in deze Air Max Plus. Deze versie vervangt de traditionele Le Tricolore-kleuren door mint- en kopertinten als een ode aan de patina op het Vrijheidsbeeld en voegt een ingetogen 'Allez les Bleus!'-energie toe aan de iconische sneaker. Met de kooiconstructie over synthetisch leer en textiel zet je je look in vuur en vlam. En met de zichtbare Air Max demping kun jij comfortabel je rebelse stijl vieren.

Pluspunten

  • De band bij de voetholte zorgt voor een ondersteunend gevoel.
  • Lichte Nike Air units zijn licht en dempend.
  • De rubberen buitenzool zorgt voor stevigheid en grip.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Monarch/Zwart
  • Stijl: IQ0168-900

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

3 sterren

  • Parfaite

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    Je les adore. Taille parfaitement, je suis obligé de venir chez les hommes pour trouver des baskets à ma taille (42/43) je recommande ces baskets.

  • Cheaply Made Shoe

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    Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.

Nike Air Max Plus OG Premium herenschoenen

Nike Air Max Plus OG Premium

30% korting

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