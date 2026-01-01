Nike Air Max Plus
Herenschoenen
Laat je attitude zien met de Air Max Plus. Met een iconische kooiconstructie zet je je look in vuur en vlam, terwijl luchtige mesh je fris houdt. En met de zichtbare demping kun jij comfortabel je rebelse zelf zijn.
- Weergegeven kleur: Zwart/Bright Crimson/Zwart/Zwart
- Stijl: IX0385-001
Nike Air Max Plus
Laat je attitude zien met de Air Max Plus. Met een iconische kooiconstructie zet je je look in vuur en vlam, terwijl luchtige mesh je fris houdt. En met de zichtbare demping kun jij comfortabel je rebelse zelf zijn.
Pluspunten
- Het mesh bovenwerk heeft overlays van synthetisch leer voor ventilatie en stevigheid.
- De band bij de voetholte zorgt voor een ondersteunend gevoel.
- Lichte Nike Air units zijn licht en dempend.
- De rubberen buitenzool zorgt voor stevigheid en grip.
Productgegevens
- Middenzool van foam
- Rubberen buitenzool
- Reflecterende designdetails
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Weergegeven kleur: Zwart/Bright Crimson/Zwart/Zwart
- Stijl: IX0385-001
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Air Max Plus