Nike Air Max Moto 2K herenschoenen

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Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs
De Air Max Moto 2K is vertrouwd en toch nieuw, en klaar om te gaan. Reflecterende accenten sluiten aan bij de performancedetails en Max Air demping.
Nike Air Max Moto 2K
De Air Max Moto 2K is vertrouwd en toch nieuw, en klaar om te gaan. Reflecterende accenten sluiten aan bij de performancedetails en Max Air demping.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.5 sterren
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Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs
Mooi, maar te klein
MarcN701195866
Vallen kleiner dan normaal. Heel irritant als normaliter altijd dezelfde maat hebt.
johano423815889
Comfortable shoe but for me my normal size I have in other Nike shoes were a bit larger than this one. I wished it was the same.
Nike Air Max Moto 2K