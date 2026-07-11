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Nike Air Max Moto 2K herenschoenen - Zwart/Off Noir/Anthracite

Nike Air Max Moto 2K

Herenschoenen

€ 129,99
Zwart/Off Noir/Anthracite
Light Armory Blue/Work Blue/Gum Light Brown/Wit
Cool Grey/Photon Dust/Wolf Grey/Wit
Linen/Baroque Brown/Chalk/Light Orewood Brown
Grey Fog/Gunsmoke/Coconut Milk/Summit White
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De Air Max Moto 2K is vertrouwd en toch nieuw, en klaar om te gaan. Reflecterende accenten sluiten aan bij de performancedetails en Max Air demping.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Off Noir/Anthracite
  • Stijl: IQ4924-006

Nike Air Max Moto 2K

€ 129,99

De Air Max Moto 2K is vertrouwd en toch nieuw, en klaar om te gaan. Reflecterende accenten sluiten aan bij de performancedetails en Max Air demping.

Pluspunten

  • Het bovenwerk is een mix van synthetisch leer en textiel voor een gelaagde look die lang meegaat.
  • De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.
  • De rubberen buitenzool zorgt voor langdurige grip.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
  • Weergegeven kleur: Zwart/Off Noir/Anthracite
  • Stijl: IQ4924-006

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (16)

4.5 sterren

  • patrik3e1148babb93430487be37b01354d09c

    Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs

  • Mooi, maar te klein

    MarcN701195866

    Vallen kleiner dan normaal. Heel irritant als normaliter altijd dezelfde maat hebt.

  • johano423815889

    Comfortable shoe but for me my normal size I have in other Nike shoes were a bit larger than this one. I wished it was the same.

Nike Air Max Moto 2K herenschoenen

Nike Air Max Moto 2K

€ 129,99

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