Nike Air Max Lite
Golftas
De Nike Air Max Lite tas weegt 4,5 lb en is ontworpen voor de golfer die alles meeneemt. Air Max gevoerde riemen en een lendenkussen zorgen ervoor dat je je ondersteund en comfortabel voelt. Het handige buitenvak bevat een waterfles om je te helpen gehydrateerd te blijven terwijl je de baan loopt.
- Weergegeven kleur: Zwart/Pure Platinum/Zwart
- Stijl: IO1600-095
Nike Air Max Lite
De Nike Air Max Lite tas weegt 4,5 lb en is ontworpen voor de golfer die alles meeneemt. Air Max gevoerde riemen en een lendenkussen zorgen ervoor dat je je ondersteund en comfortabel voelt. Het handige buitenvak bevat een waterfles om je te helpen gehydrateerd te blijven terwijl je de baan loopt.
Pluspunten
- Vier verdelers houden je clubs gescheiden en georganiseerd.
- Vijf zakken voor extra opbergruimte voor ballen, tees en andere essentials.
Productgegevens
- Handschoenpatch met klittenbandsluiting
- Penhoes
- 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Pure Platinum/Zwart
- Stijl: IO1600-095
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Air Max Lite