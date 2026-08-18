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Nike Air Max Fire kleuterschoenen - Zwart/Metallic Silver/Gamma Blue

Nike Air Max Fire

Kleuterschoenen

€ 74,99
Zwart/Metallic Silver/Gamma Blue
Zwart/Wit
Zwart/Playful Pink/Wit
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De gestroomlijnde en ondersteunende Fire is een geweldige toevoeging aan de Air Max collectie. De schoen is beïnvloed door veldsporten en de digitale wereld en geeft je een gestroomlijnde look die is gemaakt voor de toekomst. Synthetisch leer voegt stevigheid toe en een Max Air unit zorgt voor comfortabele demping die je de hele dag voelt.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Metallic Silver/Gamma Blue
  • Stijl: II6557-013

Nike Air Max Fire

€ 74,99

De gestroomlijnde en ondersteunende Fire is een geweldige toevoeging aan de Air Max collectie. De schoen is beïnvloed door veldsporten en de digitale wereld en geeft je een gestroomlijnde look die is gemaakt voor de toekomst. Synthetisch leer voegt stevigheid toe en een Max Air unit zorgt voor comfortabele demping die je de hele dag voelt.

Productgegevens

  • Bovenwerk van synthetisch leer
  • Middenzool van foam
  • Lipje op de tong en hak
  • Lage kraag
  • Elastische veters
  • Weergegeven kleur: Zwart/Metallic Silver/Gamma Blue
  • Stijl: II6557-013

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (5)

5 sterren

  • Excellent

    Shirley203975606

    My grandson loved them they are comfortable on him

  • DiegoZ837664646

    Scarpetta bellissima e bimbo felicissimo.

  • Kanon

    Fredric813261618

    Rätt storlek och super näjd

Nike Air Max Fire kleuterschoenen

Nike Air Max Fire

€ 74,99

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