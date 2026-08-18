Nike Air Max Fire kleuterschoenen

Excellent
Shirley203975606
My grandson loved them they are comfortable on him
De gestroomlijnde en ondersteunende Fire is een geweldige toevoeging aan de Air Max collectie. De schoen is beïnvloed door veldsporten en de digitale wereld en geeft je een gestroomlijnde look die is gemaakt voor de toekomst. Synthetisch leer voegt stevigheid toe en een Max Air unit zorgt voor comfortabele demping die je de hele dag voelt.
Nike Air Max Fire
De gestroomlijnde en ondersteunende Fire is een geweldige toevoeging aan de Air Max collectie. De schoen is beïnvloed door veldsporten en de digitale wereld en geeft je een gestroomlijnde look die is gemaakt voor de toekomst. Synthetisch leer voegt stevigheid toe en een Max Air unit zorgt voor comfortabele demping die je de hele dag voelt.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Excellent
Shirley203975606
My grandson loved them they are comfortable on him
DiegoZ837664646
Scarpetta bellissima e bimbo felicissimo.
Kanon
Fredric813261618
Rätt storlek och super näjd
Nike Air Max Fire