Nike Air Max DN8 By You schoenen voor dames

Nike Air Max DN8 By You
Damesschoenen
Uitverkocht:
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Meer Air, minder volume. Deze aanpasbare Dn8 bundelt ons Dynamic Air systeem in een strak, laag profiel met jouw persoonlijke touch. De acht Air drukbuizen zorgen voor een responsief gevoel bij elke stap. Welkom in een onwerkelijke wereld van beweging.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: IQ8017-900
Nike Air Max DN8 By You
Meer Air, minder volume. Deze aanpasbare Dn8 bundelt ons Dynamic Air systeem in een strak, laag profiel met jouw persoonlijke touch. De acht Air drukbuizen zorgen voor een responsief gevoel bij elke stap. Welkom in een onwerkelijke wereld van beweging.
Jouw basis
Begin met het bovenwerk van leer en textiel. Kies uit een scala aan kleuren en pas de Swoosh logo's, veters, hielclip en meer aan.
Ga voor kleur
Strakke, neutrale kleuren, luxe metallics, sportieve klassiekers of een combinatie hiervan. Wat ga jij maken?
Laat zien wie je bent
Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Maak het persoonlijk met maximaal 3 tekens op het lusje aan de achterkant. We zetten ook je naam op de doos.
Meer pluspunten
- Het Dynamic Air systeem verandert de luchtstroom in elke set buizen wanneer je een stap zet, wat zorgt voor demping die precies op jou is afgestemd.
- Het zachte foam onder de voet zorgt voor extra comfort.
- Het voorgevormde bovenwerk is gemaakt van lichte mesh aan de bovenkant en de strepen van open mesh aan de zijkanten zorgen voor meer ventilatie.
- De plastic hielclip houdt je voet op zijn plaats voor meer omsluiting.
- De extra laag over de neus zorgt voor meer stevigheid.
Productgegevens
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: IQ8017-900
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike Air Max DN8 By You.
Nike Air Max DN8 By You
Meer info
Dit is een gepersonaliseerd product. Bestellingen van gepersonaliseerde producten kunnen na 15 minuten niet meer worden geannuleerd en komen niet in aanmerking voor retour, tenzij het item defect is.