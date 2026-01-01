Nike Air Max DN8 By You schoenen voor dames

Nike Air Max DN8 By You

€ 209,99

Meer Air, minder volume. Deze aanpasbare Dn8 bundelt ons Dynamic Air systeem in een strak, laag profiel met jouw persoonlijke touch. De acht Air drukbuizen zorgen voor een responsief gevoel bij elke stap. Welkom in een onwerkelijke wereld van beweging.

Jouw basis

Begin met het bovenwerk van leer en textiel. Kies uit een scala aan kleuren en pas de Swoosh logo's, veters, hielclip en meer aan.

Ga voor kleur

Strakke, neutrale kleuren, luxe metallics, sportieve klassiekers of een combinatie hiervan. Wat ga jij maken?

Laat zien wie je bent

Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Maak het persoonlijk met maximaal 3 tekens op het lusje aan de achterkant. We zetten ook je naam op de doos.