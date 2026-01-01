Nike Air Max DN8 Be True By You custom schoenen

Nike Air Max DN8 Be True By You
Customized schoenen
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Dit product is momenteel niet beschikbaar
Be True, dankzij jou. Als onderdeel van Nike's inzet voor de LGBTQIA+-community is het de missie van het Be True initiatief om meer inclusiviteit in de sportwereld te creëren. Deze collectie brengt een eerbetoon aan een spectrum in beweging met gelaagde, dimensionale kleuren en holografische details in alle kleuren van de regenboog. Deze strakke DN8 kan van de overlay tot de buitenzool worden gecustomized voor een look die perfect bij jouw stijl past. Je schoenen worden geleverd met een leuke regenboogtas met trekkoord en een iriserend karabijnhaakje, want iedereen heeft accessoires nodig.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: IV4699-900
- Land/regio van herkomst: Vietnam
Nike Air Max DN8 Be True By You
Be True, dankzij jou. Als onderdeel van Nike's inzet voor de LGBTQIA+-community is het de missie van het Be True initiatief om meer inclusiviteit in de sportwereld te creëren. Deze collectie brengt een eerbetoon aan een spectrum in beweging met gelaagde, dimensionale kleuren en holografische details in alle kleuren van de regenboog. Deze strakke DN8 kan van de overlay tot de buitenzool worden gecustomized voor een look die perfect bij jouw stijl past. Je schoenen worden geleverd met een leuke regenboogtas met trekkoord en een iriserend karabijnhaakje, want iedereen heeft accessoires nodig.
Jouw basis
Kies tussen zwarte of Chalk-kleurige overlays en voeg vervolgens een regenboog- of effen kleurencombinatie toe eronder voor extra dimensie. Vergeet niet te kiezen tussen een klassiek Air Max tonglogo of een custom holografisch Be True logo.
Ga voor kleur
Je weet dat je wat regenboog op je Air schoenen wilt. Personaliseer de kleuren van de Air tube van de DN8 afzonderlijk, of ga voor een uitgesproken monochrome look.
Maak het persoonlijk
Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Wees creatief met maximaal 9 tekens op de naadband op de zijkant van elke schoen. We zetten ook je naam op de doos.
Meer pluspunten
- Ons Dynamic Air systeem bestaat uit buizen met twee kamers en afgestemde drukniveaus. Dit betekent dat de luchtstroom in elke set buizen verandert wanneer je een stap zet, wat zorgt voor demping die precies op jou is afgestemd.
- Het voorgevormde bovenwerk is gemaakt van lichte mesh aan de bovenkant en de strepen van open mesh aan de zijkanten zorgen voor meer ventilatie. De designlijnen geven je look extra energie.
- De plastic hielclip houdt je voet op zijn plaats voor meer omsluiting.
- De extra laag over de neus zorgt voor meer stevigheid.
Nike By You details
- Onze members zijn uniek en je schoenen zijn dat ook. Elk paar is één voor één met de hand gemaakt. Sommige dingen zijn het wachten meer dan waard.
- Met onze 3D-builder zie je je creatie tot leven komen tijdens het experimenteren met allerlei designopties.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: IV4699-900
- Land/regio van herkomst: Vietnam
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Nike Air Max DN8 Be True By You
Meer info
Dit is een gepersonaliseerd product. Bestellingen van gepersonaliseerde producten kunnen na 15 minuten niet meer worden geannuleerd en komen niet in aanmerking voor retour, tenzij het item defect is.