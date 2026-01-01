Nike Air Max DN8 Be True By You custom schoenen

Nike Air Max DN8 Be True By You

€ 209,99

Be True, dankzij jou. Als onderdeel van Nike's inzet voor de LGBTQIA+-community is het de missie van het Be True initiatief om meer inclusiviteit in de sportwereld te creëren. Deze collectie brengt een eerbetoon aan een spectrum in beweging met gelaagde, dimensionale kleuren en holografische details in alle kleuren van de regenboog. Deze strakke DN8 kan van de overlay tot de buitenzool worden gecustomized voor een look die perfect bij jouw stijl past. Je schoenen worden geleverd met een leuke regenboogtas met trekkoord en een iriserend karabijnhaakje, want iedereen heeft accessoires nodig.

Jouw basis

Kies tussen zwarte of Chalk-kleurige overlays en voeg vervolgens een regenboog- of effen kleurencombinatie toe eronder voor extra dimensie. Vergeet niet te kiezen tussen een klassiek Air Max tonglogo of een custom holografisch Be True logo.

Ga voor kleur

Je weet dat je wat regenboog op je Air schoenen wilt. Personaliseer de kleuren van de Air tube van de DN8 afzonderlijk, of ga voor een uitgesproken monochrome look.

Maak het persoonlijk

Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Wees creatief met maximaal 9 tekens op de naadband op de zijkant van elke schoen. We zetten ook je naam op de doos.