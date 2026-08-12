Nike Air Max Alpha Trainer 6 work-outschoenen voor heren

Nike Air Max Alpha Trainer 6

€ 89,99

De Air Max Alpha Trainer 6 biedt stevigheid en comfort, het beste van twee werelden, voor je zwaarste work-outs. Een platte, brede basis zorgt ervoor dat je niet wegzakt, zodat je je doelen kunt vaststellen en bereiken. De robuuste hak, versterkt door zichtbare 'performance Air' demping, biedt betrouwbare stabiliteit wanneer je diep gaat voor nog een extra rep.

Stabiliteit: hoog

Hoe meer ondersteuning een schoen biedt, hoe stabieler je houding is. Een combinatie van gerichte ondersteuning en strategisch geplaatste demping zorgt voor een stevig gevoel bij iedere stap. De Max Air unit in de hak is verfijnd voor nog betere stabiliteit. De platte, brede zool met optimaal rubberen patroon zorgt voor stabiliteit en grip.

Demping: hoog

Demping onder de voorvoet en hak verzacht de impact van je work-out. Een middenzool van foam met Max Air unit bij de hak biedt demping voor comfort dat het net zo lang volhoudt als jij. Een kraag van foam ondersteunt je enkel bij de overgang van de ene beweging naar de andere.

Flexibiliteit: medium

Hoe meer flexibiliteit je hebt in de tussenzool en buitenzool, hoe meer je natuurlijk kunt bewegen. Flex-groeven in de voorvoet zijn ontworpen voor lunges.

Stroef rubber

Rubber omwikkelt de zijkant om je voet stevig op de zool te houden tijdens zijwaartse bewegingen.