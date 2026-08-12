Nike Air Max Alpha Trainer 6 work-outschoenen voor heren

CASSANDRAC988846875
Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
Gerecyclede materialen
De Air Max Alpha Trainer 6 biedt stevigheid en comfort, het beste van twee werelden, voor je zwaarste work-outs. Een platte, brede basis zorgt ervoor dat je niet wegzakt, zodat je je doelen kunt vaststellen en bereiken. De robuuste hak, versterkt door zichtbare 'performance Air' demping, biedt betrouwbare stabiliteit wanneer je diep gaat voor nog een extra rep.
Nike Air Max Alpha Trainer 6
De Air Max Alpha Trainer 6 biedt stevigheid en comfort, het beste van twee werelden, voor je zwaarste work-outs. Een platte, brede basis zorgt ervoor dat je niet wegzakt, zodat je je doelen kunt vaststellen en bereiken. De robuuste hak, versterkt door zichtbare 'performance Air' demping, biedt betrouwbare stabiliteit wanneer je diep gaat voor nog een extra rep.
Hoe meer ondersteuning een schoen biedt, hoe stabieler je houding is. Een combinatie van gerichte ondersteuning en strategisch geplaatste demping zorgt voor een stevig gevoel bij iedere stap. De Max Air unit in de hak is verfijnd voor nog betere stabiliteit. De platte, brede zool met optimaal rubberen patroon zorgt voor stabiliteit en grip.
Demping onder de voorvoet en hak verzacht de impact van je work-out. Een middenzool van foam met Max Air unit bij de hak biedt demping voor comfort dat het net zo lang volhoudt als jij. Een kraag van foam ondersteunt je enkel bij de overgang van de ene beweging naar de andere.
Hoe meer flexibiliteit je hebt in de tussenzool en buitenzool, hoe meer je natuurlijk kunt bewegen. Flex-groeven in de voorvoet zijn ontworpen voor lunges.
Rubber omwikkelt de zijkant om je voet stevig op de zool te houden tijdens zijwaartse bewegingen.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.5 sterren
CASSANDRAC988846875
Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
I like everything about the product
Jeff671ba7c28c3147ada9cb5f02045a470e
I am 62 years old. I have been wearing the Nike product for at least 45 years and I have never been disappointed. Thank you so much for taking care of me.
Anne672980150
These shoes are super comfortable and look very nice.
Nike Air Max Alpha Trainer 6