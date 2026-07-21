Nike Air Max 95 By You Custom herenschoen

KG custom 96s
keving318764108
I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
Vier de populariteit van workwear met een nieuwe versie van de Nike Air Max 95 By You. Praktische materialen zoals gepolijste keperstof en leer zijn ruig en stevig, met een onmiskenbare knipoog naar de modebewuste stijl. Zeer subtiele details, zoals contrasterende stiksels en lagen met kleurverloop, geven deze bekende klassieker een extra dimensie.
Nike Air Max 95 By You
BLIJF JEZELF VERBETEREN.
Vier de populariteit van workwear met een nieuwe versie van de Nike Air Max 95 By You. Praktische materialen zoals gepolijste keperstof en leer zijn ruig en stevig, met een onmiskenbare knipoog naar de modebewuste stijl. Zeer subtiele details, zoals contrasterende stiksels en lagen met kleurverloop, geven deze bekende klassieker een extra dimensie.
De wereld van workwear is geïnspireerd op stijlen uit de jaren 2000 met stevige materialen zoals gepolijste keperstof met een klein beetje glans, of klassiek leer voor de iconische lagen.
Je moet goed kijken om de eenkleurige en meerkleurige details te zien die speciaal voor deze schoen zijn ontworpen. De optionele contraststiksels geven beginnende en professionele ontwerpers de gelegenheid om hun stijl te uiten.
Voeg een persoonlijk bericht toe met maximaal 3 tekens op elke hak of ga voor het originele 'Air' logo.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.9 sterren
KG custom 96s
keving318764108
I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire
Bryantfa190c7d01f646c892183d187946c24c
Awesome shoe pattern is awesome
SimmH550387323
I love being able to customize my shoes, I get a lot of compliments on having one of a kind thank you for the customization options
Nike Air Max 95 By You
Dit is een gepersonaliseerd product. Bestellingen van gepersonaliseerde producten kunnen na 15 minuten niet meer worden geannuleerd en komen niet in aanmerking voor retour, tenzij het item defect is.