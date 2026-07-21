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Nike Air Max 95 By You Custom herenschoen - Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig

Nike Air Max 95 By You

Custom herenschoen

€ 209,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Vier de populariteit van workwear met een nieuwe versie van de Nike Air Max 95 By You. Praktische materialen zoals gepolijste keperstof en leer zijn ruig en stevig, met een onmiskenbare knipoog naar de modebewuste stijl. Zeer subtiele details, zoals contrasterende stiksels en lagen met kleurverloop, geven deze bekende klassieker een extra dimensie.


  • Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
  • Stijl: DM1182-991

Nike Air Max 95 By You

€ 209,99

BLIJF JEZELF VERBETEREN.

Vier de populariteit van workwear met een nieuwe versie van de Nike Air Max 95 By You. Praktische materialen zoals gepolijste keperstof en leer zijn ruig en stevig, met een onmiskenbare knipoog naar de modebewuste stijl. Zeer subtiele details, zoals contrasterende stiksels en lagen met kleurverloop, geven deze bekende klassieker een extra dimensie.

Weer aan het werk

De wereld van workwear is geïnspireerd op stijlen uit de jaren 2000 met stevige materialen zoals gepolijste keperstof met een klein beetje glans, of klassiek leer voor de iconische lagen.

Subtiliteit op z'n best

Je moet goed kijken om de eenkleurige en meerkleurige details te zien die speciaal voor deze schoen zijn ontworpen. De optionele contraststiksels geven beginnende en professionele ontwerpers de gelegenheid om hun stijl te uiten.

Onmiskenbare trots

Voeg een persoonlijk bericht toe met maximaal 3 tekens op elke hak of ga voor het originele 'Air' logo.

Meer pluspunten

  • De AM95 is geïnspireerd op de componenten van het menselijk lichaam en de verfijnde integratie van vorm en functie daarvan.
  • De zichtbare Nike Air demping werd oorspronkelijk ontwikkeld voor hardloopperformance en is extreem comfortabel, de hele dag door.
  • Het OG vetersysteem is een innovatieve versie van de traditionele veters, waardoor de schoen eenvoudig aan en uit te trekken is en je ook de pasvorm kunt aanpassen.
  • De foam middenzool heeft flex-groeven voor bewegingsvrijheid en zorgt voor een comfortabel gevoel.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
  • Stijl: DM1182-991

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (16)

4.9 sterren

  • KG custom 96s

    keving318764108

    I love my black and white custom 95s with KG on the back! Fire

  • Bryantfa190c7d01f646c892183d187946c24c

    Awesome shoe pattern is awesome

  • SimmH550387323

    I love being able to customize my shoes, I get a lot of compliments on having one of a kind thank you for the customization options

Nike Air Max 95 By You Custom herenschoen

Nike Air Max 95 By You

€ 209,99

Meer info

    Dit is een gepersonaliseerd product. Bestellingen van gepersonaliseerde producten kunnen na 15 minuten niet meer worden geannuleerd en komen niet in aanmerking voor retour, tenzij het item defect is.

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