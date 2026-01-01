Nike Air Max 95 Big Bubble
Herenschoenen
De Air Max 95 is oorspronkelijk geïnspireerd op de menselijke anatomie en de atletiekstijl uit de jaren 90, wat heeft geleid tot het kenmerkende golvende design. Deze editie heeft luchtige mesh en een denimkleurverloop op het bovenwerk dat na verloop van tijd een vintage charme krijgt. Zichtbare demping onder de voet biedt nog meer comfort.
- Weergegeven kleur: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Stijl: IX0347-451
Nike Air Max 95 Big Bubble
De Air Max 95 is oorspronkelijk geïnspireerd op de menselijke anatomie en de atletiekstijl uit de jaren 90, wat heeft geleid tot het kenmerkende golvende design. Deze editie heeft luchtige mesh en een denimkleurverloop op het bovenwerk dat na verloop van tijd een vintage charme krijgt. Zichtbare demping onder de voet biedt nog meer comfort.
Pluspunten
- Het bovenwerk van denim met details van synthetisch leer creëert een gelaagde look en gaat lang mee.
- De zichtbare Max Air is licht en dempend.
- De flex-groeven in de middenzool/buitenzool zorgen voor bewegingsvrijheid.
- De schoen is geïnspireerd op de menselijke anatomie. De midden- en buitenzool vertegenwoordigen de ruggengraat, de bovenvlakken met kleurverloop zijn de spieren en de veters zijn de ribben van de schoen.
Productgegevens
- Middenzool van foam
- Rubberen buitenzool
- Weergegeven kleur: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Stijl: IX0347-451
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Air Max 95 Big Bubble