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Nike Air Max 90 Premium 'Scorpion' herenschoenen - Zwart/Gamma Blue/Ice/Chrome

Nike Air Max 90 Premium 'Scorpion'

Herenschoenen

€ 149,99
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De Air Max 90 blijft trouw aan zijn hardlooproots met de iconische zool met wafelpatroon, gestikte overlays en accenten met textuur op de veterpanden en hak. De zichtbare demping is afgewerkt met metallic accenten en schorpioendetails die voor een extra touch zorgen en zorgt voor extra comfort tijdens je reis.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Stijl: IQ9438-001

Nike Air Max 90 Premium 'Scorpion'

€ 149,99

De Air Max 90 blijft trouw aan zijn hardlooproots met de iconische zool met wafelpatroon, gestikte overlays en accenten met textuur op de veterpanden en hak. De zichtbare demping is afgewerkt met metallic accenten en schorpioendetails die voor een extra touch zorgen en zorgt voor extra comfort tijdens je reis.

Pluspunten

  • Het bovenwerk van synthetisch en echt leer met synthetische overlays zorgt voor een gelaagde look die lang meegaat.
  • De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.
  • De rubberen buitenzool met wafelpatroon zorgt voor stevigheid, grip en een klassieke stijl.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Zwart/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Stijl: IQ9438-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (8)

4.9 sterren

  • Happy customer.

    Oneal557477304

    Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.

  • AM90´s premium scorpion edition rockt!

    MichaelP884435975

    nicer look, fit wie immer bei den 90s und die Farben sind genial. Einfach Premium

  • Super kwaliteit wat je gewend bent van Nikes

    Brian316417580

    Snel geleverd en echt een mooi paar schoenen mijn zoon vind dat ook die heeft namelijk dezelfde

Nike Air Max 90 Premium 'Scorpion' herenschoenen

Nike Air Max 90 Premium 'Scorpion'

€ 149,99

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