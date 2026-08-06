Nike Air Max 90 Premium 'Scorpion' herenschoenen

Happy customer.
Oneal557477304
Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.
De Air Max 90 blijft trouw aan zijn hardlooproots met de iconische zool met wafelpatroon, gestikte overlays en accenten met textuur op de veterpanden en hak. De zichtbare demping is afgewerkt met metallic accenten en schorpioendetails die voor een extra touch zorgen en zorgt voor extra comfort tijdens je reis.
Nike Air Max 90 Premium 'Scorpion'
De Air Max 90 blijft trouw aan zijn hardlooproots met de iconische zool met wafelpatroon, gestikte overlays en accenten met textuur op de veterpanden en hak. De zichtbare demping is afgewerkt met metallic accenten en schorpioendetails die voor een extra touch zorgen en zorgt voor extra comfort tijdens je reis.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.9 sterren
Happy customer.
Oneal557477304
Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.
AM90´s premium scorpion edition rockt!
MichaelP884435975
nicer look, fit wie immer bei den 90s und die Farben sind genial. Einfach Premium
Super kwaliteit wat je gewend bent van Nikes
Brian316417580
Snel geleverd en echt een mooi paar schoenen mijn zoon vind dat ook die heeft namelijk dezelfde
Nike Air Max 90 Premium 'Scorpion'