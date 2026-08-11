Nike Air Max 90 Premium herenschoen

Ok
Manuel597420244
Tutto bene grazie. Ordine perfetto è arrivato velocemente. Tutto ok
Vier voetbal op het grootste podium in deze iconische Air Max 90. Wervelende graphics en grijstinten met levendige oranje accenten als symbool voor het 'Oranje'-team. De sneaker blijft trouw aan zijn hardlooproots met de klassieke zool met wafelpatroon, gestikte overlays en accenten met textuur op de veterpanden en hak. De opvallende kleuren en zichtbare demping maken de schoen compleet.
Nike Air Max 90 Premium
Vier voetbal op het grootste podium in deze iconische Air Max 90. Wervelende graphics en grijstinten met levendige oranje accenten als symbool voor het 'Oranje'-team. De sneaker blijft trouw aan zijn hardlooproots met de klassieke zool met wafelpatroon, gestikte overlays en accenten met textuur op de veterpanden en hak. De opvallende kleuren en zichtbare demping maken de schoen compleet.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.8 sterren
Ok
Manuel597420244
Tutto bene grazie. Ordine perfetto è arrivato velocemente. Tutto ok
Great fit, colors and styling; very comfy shoe to wear.
Christopher198865
Love the fit, usually wear a size 13 in other brands, butfits great for my big wide foot using Nikes sizing chart. Been wearing skateboard shoes for the past 30 years, these are so comfortable compared to those. I really like this shoe. I like the option to have them laced wider with a wider set of lacing holes down by the toes. Color combination of the different grays along with the vibrant orange accent is really nicely styled.
Awesome 90s.
john646473682
The Premium title is deserved. These look and feel great. The quality is outstanding, I can’t recommend them enough.
Nike Air Max 90 Premium