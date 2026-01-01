Nike Air Max 90
Herenschoenen
De Air Max 90 blijft trouw aan zijn hardlooproots met de iconische zool met wafelpatroon, gestikte overlays en accenten met textuur op de veterpanden en hak. Hij is afgewerkt met makkelijk te stylen kleuren en de zichtbare demping zorgt voor extra comfort.
- Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Stijl: IV4695-001
Nike Air Max 90
De Air Max 90 blijft trouw aan zijn hardlooproots met de iconische zool met wafelpatroon, gestikte overlays en accenten met textuur op de veterpanden en hak. Hij is afgewerkt met makkelijk te stylen kleuren en de zichtbare demping zorgt voor extra comfort.
Pluspunten
- De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.
- Het bovenwerk is gemaakt van hoogwaardig suède voor een luxueuze look en feel.
- Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
- De rubberen buitenzool met wafelpatroon zorgt voor stevigheid, grip en een klassieke stijl.
Productgegevens
- Lage kraag
- Middenzool van foam
- Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Stijl: IV4695-001
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Air Max 90