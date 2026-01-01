 
afbeelding 1 van 8
Nike Air Max 90 herenschoenen - Zwart/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey

Nike Air Max 90

Herenschoenen

€ 149,99
Nike Air Max 90 herenschoenen - Zwart/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
Ontwerp je eigen Nike By You product
Selecteer maatMaatwijzer

De Air Max 90 blijft trouw aan zijn hardlooproots met de iconische zool met wafelpatroon, gestikte overlays en accenten met textuur op de veterpanden en hak. Hij is afgewerkt met makkelijk te stylen kleuren en de zichtbare demping zorgt voor extra comfort.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
  • Stijl: IV4695-001

Nike Air Max 90

€ 149,99

De Air Max 90 blijft trouw aan zijn hardlooproots met de iconische zool met wafelpatroon, gestikte overlays en accenten met textuur op de veterpanden en hak. Hij is afgewerkt met makkelijk te stylen kleuren en de zichtbare demping zorgt voor extra comfort.

Pluspunten

  • De zachte en comfortabele Max Air demping biedt precies genoeg ondersteuning.
  • Het bovenwerk is gemaakt van hoogwaardig suède voor een luxueuze look en feel.
  • Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
  • De rubberen buitenzool met wafelpatroon zorgt voor stevigheid, grip en een klassieke stijl.

Productgegevens

  • Lage kraag
  • Middenzool van foam
  • Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
  • Stijl: IV4695-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (0)

Geen beoordelingen

Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike Air Max 90.

    Nike Air Max 90 herenschoenen

    Nike Air Max 90

    € 149,99

    Maak de look af

    Item 3 of 8