Nike Air Max 90 By You Custom herenschoenen

Nike Air Max 90 By You

€ 169,99

Of je nu gaat voor een monochrome look of voor sportief en opvallend, het kan allemaal met de AM90. Pas alles aan, van de kleuren tot de materialen, voor een design dat echt bij jou past.

Kies je basis

Kies voor all-over leer of voor een mix van leer en mesh voor een gelaagde look. Het bovenwerk is hoe dan ook comfortabel en stevig.

Ga voor kleur

Als het op kleur aankomt, heb je verschillende opties. Ga voor klassieke sportkleuren of seizoensgebonden kleuraccenten.

Maak het persoonlijk

Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Pas je schoenen aan met maximaal 8 tekens op de bovenkant van de tong.