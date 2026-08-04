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Nike Air Max 270 Schoen voor baby's/peuters - Wit/Light Smoke Grey/Pink Foam

Nike Air Max 270

Schoen voor baby's/peuters

€ 79,99
Wit/Light Smoke Grey/Pink Foam
Zwart/Anthracite/Wit
Zwart/Zwart
Selecteer maatMaatwijzer
  • Valt klein; we raden je aan een halve maat groter te bestellen

De Nike Air Max 270 heeft veel Air voor kleine voetjes. Kids kunnen de Air demping in 270 graden van de zijkanten tot aan de achterkant zien. Bovendien zijn deze schoenen voor elke dag comfortabel voor alle dagelijkse avonturen.


  • Weergegeven kleur: Wit/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Stijl: DD1646-122

Nike Air Max 270

€ 79,99

ALLES DRAAIT OM AIR.

De Nike Air Max 270 heeft veel Air voor kleine voetjes. Kids kunnen de Air demping in 270 graden van de zijkanten tot aan de achterkant zien. Bovendien zijn deze schoenen voor elke dag comfortabel voor alle dagelijkse avonturen.

Licht en ventilerend

Het materiaal heeft een ventilerende, gestructureerde pasvorm aan de bovenkant van de voet.

Air is altijd goed

De 270 Max Air unit zorgt dat kids de Air in 270 graden rond de schoen kunnen zien. Zacht foam is toegevoegd voor demping die nooit stopt.

Natuurlijke beweging

Groeven in de rubberen zool maken de schoen flexibel zodat elke stap voor groeiende voetjes natuurlijk aanvoelt.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Wit/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Stijl: DD1646-122

Maat en pasvorm

    • Valt klein; we raden je aan een halve maat groter te bestellen
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (44)

4.5 sterren

  • Sneakers for my 4 year old son

    MiguelC824164954

    Fun love the colors looks great on my son

  • Top

    bianca690386634

    Echt supper snele levering . En zo leuke schoentjes en lekker licht In vindt dat Nike altijd goede produkte verkoopen. Ben erg tevreden en dan ook nog een leuke prijs 👍 ik heb nog een paar besteld voor mijn andere nevie

  • The perfect fit

    Troy12515518

    Perfect fit for my son. He picked out the shoe. He loves Nike

Nike Air Max 270 Schoen voor baby's/peuters

Nike Air Max 270

€ 79,99

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Item 3 of 7

Ontdek de Nike Air Max 270 schoen voor baby's/peuters

Licht en ademend

Het materiaal heeft een ventilerende, gestructureerde pasvorm aan de bovenkant van de voet.

Air is altijd goed

De 270 Max Air unit zorgt dat kids de Air in 270 graden rond de schoen kunnen zien. Met zacht foam voor demping die nooit stopt.

Natuurlijke bewegingen

Groeven in de rubberen zool maken de schoen flexibel, zodat elke stap natuurlijk aanvoelt voor voetjes in de groei.