Sneakers for my 4 year old son
MiguelC824164954
Fun love the colors looks great on my son
De Nike Air Max 270 heeft veel Air voor kleine voetjes. Kids kunnen de Air demping in 270 graden van de zijkanten tot aan de achterkant zien. Bovendien zijn deze schoenen voor elke dag comfortabel voor alle dagelijkse avonturen.
Nike Air Max 270
ALLES DRAAIT OM AIR.
De Nike Air Max 270 heeft veel Air voor kleine voetjes. Kids kunnen de Air demping in 270 graden van de zijkanten tot aan de achterkant zien. Bovendien zijn deze schoenen voor elke dag comfortabel voor alle dagelijkse avonturen.
Het materiaal heeft een ventilerende, gestructureerde pasvorm aan de bovenkant van de voet.
De 270 Max Air unit zorgt dat kids de Air in 270 graden rond de schoen kunnen zien. Zacht foam is toegevoegd voor demping die nooit stopt.
Groeven in de rubberen zool maken de schoen flexibel zodat elke stap voor groeiende voetjes natuurlijk aanvoelt.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.5 sterren
Sneakers for my 4 year old son
MiguelC824164954
Fun love the colors looks great on my son
Top
bianca690386634
Echt supper snele levering . En zo leuke schoentjes en lekker licht In vindt dat Nike altijd goede produkte verkoopen. Ben erg tevreden en dan ook nog een leuke prijs 👍 ik heb nog een paar besteld voor mijn andere nevie
The perfect fit
Troy12515518
Perfect fit for my son. He picked out the shoe. He loves Nike
Nike Air Max 270
Ontdek de Nike Air Max 270 schoen voor baby's/peuters
Het materiaal heeft een ventilerende, gestructureerde pasvorm aan de bovenkant van de voet.
De 270 Max Air unit zorgt dat kids de Air in 270 graden rond de schoen kunnen zien. Met zacht foam voor demping die nooit stopt.
Groeven in de rubberen zool maken de schoen flexibel, zodat elke stap natuurlijk aanvoelt voor voetjes in de groei.