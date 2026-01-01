Nike Air Max 270 By You schoenen voor dames

Nike Air Max 270 By You

€ 179,99

Deze aanpasbare versie van de eerste lifestyle Air Max van Nike biedt stijl, comfort en attitude. Het design met het grote venster en kleuren naar keuze is geïnspireerd op Nike's legendarische en ongelofelijk innovatieve Air Max schoenen.

Jouw basis

Begin met het bovenwerk van leer en textiel. Kies uit een scala aan kleuren en personaliseer de Swoosh logo's en backtabs.

Ga voor kleur

Strakke, neutrale kleuren, luxe metallics, sportieve klassiekers of een combinatie hiervan. Wat ga jij maken?

Laat zien wie je bent

Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Maak het persoonlijk met maximaal 3 tekens op het lusje aan de achterkant. We zetten ook je naam op de doos.