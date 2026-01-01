Nike Air Max 270 By You schoenen voor dames

Nike Air Max 270 By You
Damesschoenen
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Dit product is momenteel niet beschikbaar
Deze aanpasbare versie van de eerste lifestyle Air Max van Nike biedt stijl, comfort en attitude. Het design met het grote venster en kleuren naar keuze is geïnspireerd op Nike's legendarische en ongelofelijk innovatieve Air Max schoenen.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: IQ8028-900
Nike Air Max 270 By You
Deze aanpasbare versie van de eerste lifestyle Air Max van Nike biedt stijl, comfort en attitude. Het design met het grote venster en kleuren naar keuze is geïnspireerd op Nike's legendarische en ongelofelijk innovatieve Air Max schoenen.
Jouw basis
Begin met het bovenwerk van leer en textiel. Kies uit een scala aan kleuren en personaliseer de Swoosh logo's en backtabs.
Ga voor kleur
Strakke, neutrale kleuren, luxe metallics, sportieve klassiekers of een combinatie hiervan. Wat ga jij maken?
Laat zien wie je bent
Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Maak het persoonlijk met maximaal 3 tekens op het lusje aan de achterkant. We zetten ook je naam op de doos.
Meer pluspunten
- De Max Air 270 unit biedt de hele dag door demping.
- Textiel op het bovenwerk zorgt voor een lichtgewicht pasvorm en een luchtig gevoel.
- De middenzool van foam is zacht en comfortabel.
- De elastische binnensleeve en binnenschoenconstructie creëren een pasvorm op maat.
- Rubber op de buitenzool zorgt voor grip en duurzaamheid.
Productgegevens
- Mesh details
- Tweedelige middenzool
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: IQ8028-900
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Nike Air Max 270 By You
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