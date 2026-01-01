Nike Air Max 1 By You custom damesschoenen

Nike Air Max 1 By You

€ 169,99

De Nike Air Max 1 By You is een vernieuwde versie van de sneakerlegende uit 1987. Het gelaagde design is de perfecte ondergrond om met je favoriete kleurencombinaties te experimenten. Voeg dit aan de diverse opties voor de buitenzool en je eigen tekst toe, en je kunt mixen en matchen voor je eigen, unieke look.

Kies je basis

De opties voor de rubberen buitenzool zijn onder andere een effen kleur, gummi en doorschijnend, zodat je kunt kiezen of je zolen opgaan in de rest of juist opvallen.

Ga voor kleur

Maak het bovenwerk lekker opvallend met contrasterende kleuren of juist heel subtiel met meer neutrale tinten.

Maak het persoonlijk

Laat 'AIR' op het originele lipje aan de achterkant staan of kies voor je eigen boodschap met 3 tekens.