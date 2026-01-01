Nike Air Max 1 By You
Custom damesschoenen
Uitverkocht:
Dit product is momenteel niet beschikbaar
De Nike Air Max 1 By You is een vernieuwde versie van de sneakerlegende uit 1987. Het gelaagde design is de perfecte ondergrond om met je favoriete kleurencombinaties te experimenten. Voeg dit aan de diverse opties voor de buitenzool en je eigen tekst toe, en je kunt mixen en matchen voor je eigen, unieke look.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: HQ3713-900
Nike Air Max 1 By You
De Nike Air Max 1 By You is een vernieuwde versie van de sneakerlegende uit 1987. Het gelaagde design is de perfecte ondergrond om met je favoriete kleurencombinaties te experimenten. Voeg dit aan de diverse opties voor de buitenzool en je eigen tekst toe, en je kunt mixen en matchen voor je eigen, unieke look.
Kies je basis
De opties voor de rubberen buitenzool zijn onder andere een effen kleur, gummi en doorschijnend, zodat je kunt kiezen of je zolen opgaan in de rest of juist opvallen.
Ga voor kleur
Maak het bovenwerk lekker opvallend met contrasterende kleuren of juist heel subtiel met meer neutrale tinten.
Maak het persoonlijk
Laat 'AIR' op het originele lipje aan de achterkant staan of kies voor je eigen boodschap met 3 tekens.
Meer pluspunten
- Het bovenwerk wordt in de loop der tijd zachter en krijgt een vintage look.
- De zichtbare, lichte Max Air unit in de hak zorgt voor demping.
- De rubberen buitenzool met wafelpatroon zorgt voor stevigheid, grip en een klassieke stijl.
Productgegevens
- Onze members zijn uniek en je schoenen zijn dat ook. Elk paar is één voor één met de hand gemaakt. Sommige dingen zijn het wachten meer dan waard.
- Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Geef een persoonlijke touch aan je schoenen met je eigen inscriptie. We zetten ook je naam op de doos.
- Met onze 3D-builder zie je je creatie tot leven komen tijdens het experimenteren met allerlei designopties.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: HQ3713-900
Air Max 1
Tuurlijk, de Air Max 1 begon als een hardloopschoen, maar innovaties kennen geen grenzen. Deze schoen met een controversiële zichtbare Air unit is door de hiphopcultuur overgenomen en dook overal op; in het hart van Brooklyn tot de straten van Londen. Het moderne design en de opvallende kleurencombinaties worden tot op de dag van vandaag omarmd.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike Air Max 1 By You.
Nike Air Max 1 By You
Meer info
Dit is een gepersonaliseerd product. Bestellingen van gepersonaliseerde producten kunnen na 15 minuten niet meer worden geannuleerd en komen niet in aanmerking voor retour, tenzij het item defect is.