Air Jordan
Tweedelige set van tricot voor peuters
Dit tweedelige trainingspak is gemaakt van polytricot knit materiaal dat glad aanvoelt aan de buitenkant en zacht aan de binnenkant. Het heeft een eenvoudige maar strakke stijl die is geïnspireerd op het vintage trainingspak. Het jack heeft een klassiek design met een ritssluiting over de hele lengte, zodat je het gemakkelijk over een willekeurige Jordan tanktop of T-shirt kunt dragen. De bijpassende broek heeft een elastische tailleband die zorgt voor een comfortabele pasvorm en de taps toelopende pijpen met geribde boorden geven een warme, aansluitende feel waarin kleintjes vrij kunnen spelen.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: DO2937-010
Air Jordan
Dit tweedelige trainingspak is gemaakt van polytricot knit materiaal dat glad aanvoelt aan de buitenkant en zacht aan de binnenkant. Het heeft een eenvoudige maar strakke stijl die is geïnspireerd op het vintage trainingspak. Het jack heeft een klassiek design met een ritssluiting over de hele lengte, zodat je het gemakkelijk over een willekeurige Jordan tanktop of T-shirt kunt dragen. De bijpassende broek heeft een elastische tailleband die zorgt voor een comfortabele pasvorm en de taps toelopende pijpen met geribde boorden geven een warme, aansluitende feel waarin kleintjes vrij kunnen spelen.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: DO2937-010
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan