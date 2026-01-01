Gerecyclede materialen
Air Jordan
Trainingsjack voor heren
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede vezels
Klassieke trainingsstijl en Jordan Heritage. Dit jack biedt licht comfort in een design dat gemakkelijk te combineren is. Subtiele details vertegenwoordigen de Jumpman legende.
- Weergegeven kleur: Off Noir
- Stijl: HV0081-045
Air Jordan
Klassieke trainingsstijl en Jordan Heritage. Dit jack biedt licht comfort in een design dat gemakkelijk te combineren is. Subtiele details vertegenwoordigen de Jumpman legende.
Productgegevens
- Geïmporteerd
- Voorkant materiaal: 100% nylon; Achterkant materiaal: 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Weergegeven kleur: Off Noir
- Stijl: HV0081-045
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,84 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan