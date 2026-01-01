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Air Jordan trainingsjack voor heren - Off Noir

Gerecyclede materialen

Air Jordan

Trainingsjack voor heren

30% korting
Selecteer maatMaatwijzer

Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede vezels

Klassieke trainingsstijl en Jordan Heritage. Dit jack biedt licht comfort in een design dat gemakkelijk te combineren is. Subtiele details vertegenwoordigen de Jumpman legende.


  • Weergegeven kleur: Off Noir
  • Stijl: HV0081-045

Air Jordan

30% korting

Klassieke trainingsstijl en Jordan Heritage. Dit jack biedt licht comfort in een design dat gemakkelijk te combineren is. Subtiele details vertegenwoordigen de Jumpman legende.

Productgegevens

  • Geïmporteerd
  • Voorkant materiaal: 100% nylon; Achterkant materiaal: 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Weergegeven kleur: Off Noir
  • Stijl: HV0081-045

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,84 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Air Jordan trainingsjack voor heren

    Air Jordan

    30% korting

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