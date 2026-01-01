Air Jordan OG
Damesschoenen
Ontworpen voor vrouwelijke basketbalspelers en geïnspireerd op de nalatenschap van MJ is de Air Jordan OG nu klaar voor zijn debuut. De schoen is gemaakt met stevige materialen, een voorgevormde middenzool en een uitgesproken gesegmenteerd profiel, plus de lichte Air demping waar je zo van houdt.
- Weergegeven kleur: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
- Stijl: IR2010-229
Air Jordan OG
Ontworpen voor vrouwelijke basketbalspelers en geïnspireerd op de nalatenschap van MJ is de Air Jordan OG nu klaar voor zijn debuut. De schoen is gemaakt met stevige materialen, een voorgevormde middenzool en een uitgesproken gesegmenteerd profiel, plus de lichte Air demping waar je zo van houdt.
Pluspunten
Air Zoom demping stuwt je omhoog van de grond.
Productgegevens
- Leren bovenwerk
- Middenzool van foam
- Rubberen buitenzool
- Halfhoge kraag
- Weergegeven kleur: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Metallic Gold
- Stijl: IR2010-229
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Air Jordan OG.
Air Jordan OG