Air Jordan 40 basketbalschoenen

Air Jordan 40

€ 139,99 € 199,99 30% korting

Er is maar één manier om 40 jaar Air Jordans te vieren. Door iets te doen wat nog nooit is gedaan. Voor het eerst hebben we een Zoom Strobel unit over de hele lengte boven op ZoomX foam over de hele lengte geplaatst voor responsieve demping op marathonniveau. De interne banden aan de bovenkant zijn gemaakt met premium materialen voor optimale omsluiting. Het unieke visgraatprofiel onder de voet zorgt ervoor dat je alle verdedigers in het ongewisse laat. Demping. Veerkracht. Grip. Het is bijna te gemakkelijk.

Explosieve demping

Voor het eerst in de geschiedenis van Jordan combineren we ZoomX foam met een Air Zoom Strobel unit over de hele lengte. Waarom? Zo krijg je de responsieve veerkracht die je explosieve bewegingen nodig hebben, plus comfortabele demping die geschikt is voor marathonlopers.

Verbeterde omsluiting

Zes interne webbingbandjes van premium materialen in het bovenwerk houden je voet op zijn plek voor optimale omsluiting bij zijwaartse bewegingen.

Enorm veel grip

Omzeil elke verdediger met een uniek visgraatpatroon in 40 graden dat je helpt in een razend tempo over het veld te vliegen.