Air Jordan 40 basketbalschoenen

Edler Schuh
Ansgar P.
Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.
Er is maar één manier om 40 jaar Air Jordans te vieren. Door iets te doen wat nog nooit is gedaan. Voor het eerst hebben we een Zoom Strobel unit over de hele lengte boven op ZoomX foam over de hele lengte geplaatst voor responsieve demping op marathonniveau. De interne banden aan de bovenkant zijn gemaakt met premium materialen voor optimale omsluiting. Het unieke visgraatprofiel onder de voet zorgt ervoor dat je alle verdedigers in het ongewisse laat. Demping. Veerkracht. Grip. Het is bijna te gemakkelijk.
Air Jordan 40
Er is maar één manier om 40 jaar Air Jordans te vieren. Door iets te doen wat nog nooit is gedaan. Voor het eerst hebben we een Zoom Strobel unit over de hele lengte boven op ZoomX foam over de hele lengte geplaatst voor responsieve demping op marathonniveau. De interne banden aan de bovenkant zijn gemaakt met premium materialen voor optimale omsluiting. Het unieke visgraatprofiel onder de voet zorgt ervoor dat je alle verdedigers in het ongewisse laat. Demping. Veerkracht. Grip. Het is bijna te gemakkelijk.
Voor het eerst in de geschiedenis van Jordan combineren we ZoomX foam met een Air Zoom Strobel unit over de hele lengte. Waarom? Zo krijg je de responsieve veerkracht die je explosieve bewegingen nodig hebben, plus comfortabele demping die geschikt is voor marathonlopers.
Zes interne webbingbandjes van premium materialen in het bovenwerk houden je voet op zijn plek voor optimale omsluiting bij zijwaartse bewegingen.
Omzeil elke verdediger met een uniek visgraatpatroon in 40 graden dat je helpt in een razend tempo over het veld te vliegen.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.7 sterren
Edler Schuh
Ansgar P.
Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.
Shoe
JAMES428b6b200c1c441aa462423b70564a74
Love the shoe. I did have to go up a full size.
Best silhouette in 25 years
eizenga13
Finals size up minimum AND- again best silhouette in 25 years.
Air Jordan 40