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Air Jordan 1 Mid SE kinderschoenen - Zwart/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Kinderschoenen

30% korting
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Deze versie van de AJ1 vernieuwt het eerste eigen model van Mike met een frisse kleurenmix. Premium materialen, zachte demping en een gewatteerde enkelkraag bieden volledige ondersteuning en brengen een eerbetoon aan de schoen waarmee het allemaal begon.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Stijl: II1254-001

Air Jordan 1 Mid SE

30% korting

Deze versie van de AJ1 vernieuwt het eerste eigen model van Mike met een frisse kleurenmix. Premium materialen, zachte demping en een gewatteerde enkelkraag bieden volledige ondersteuning en brengen een eerbetoon aan de schoen waarmee het allemaal begon.

Pluspunten

  • Premium constructie zorgt voor comfort en een iconische uitstraling.
  • Ingekapselde Air-Sole unit in de hak zorgt voor zachte demping.

Productgegevens

  • Klassieke veters
  • Constructie met kuipzool
  • Gewatteerde kraag
  • Weergegeven kleur: Zwart/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Stijl: II1254-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • IoanaA717822917

    Im pleased with may purchase im happy with the quality and the quick on line dispatch

Air Jordan 1 Mid SE kinderschoenen

Air Jordan 1 Mid SE

30% korting

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