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Air Jordan 1 Mid SE kinderschoenen - Zwart/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Kinderschoenen

30% korting
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Deze versie van de AJ1 vernieuwt het eerste eigen model van Mike met een frisse kleurenmix. Premium materialen, zachte demping en een gewatteerde enkelkraag bieden volledige ondersteuning en brengen een eerbetoon aan de schoen waarmee het allemaal begon.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey
  • Stijl: IB7053-002

Air Jordan 1 Mid SE

30% korting

Deze versie van de AJ1 vernieuwt het eerste eigen model van Mike met een frisse kleurenmix. Premium materialen, zachte demping en een gewatteerde enkelkraag bieden volledige ondersteuning en brengen een eerbetoon aan de schoen waarmee het allemaal begon.

Voordelen

  • Nike Air technologie absorbeert de impact voor demping bij elke stap.
  • Het leer van het bovenwerk zorgt voor stevigheid en structuur.
  • De lichte, ingekapselde Nike Air-Sole unit zorgt voor demping.
  • Rubber op de buitenzool geeft je stevigheid en grip, elke dag weer.

Productgegevens

  • Wings logo op de kraag
  • Jumpman op de tong
  • Weergegeven kleur: Zwart/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey
  • Stijl: IB7053-002

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Fast delivery

    Kev

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Air Jordan 1 Mid SE kinderschoenen

Air Jordan 1 Mid SE

30% korting

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