Air Jordan 1 Mid SE
Damesschoen
Geef je look iets extra's met de Air Jordan 1 Mid SE. De schoen is gemaakt van premium leer en heeft een vernieuwd kleurenpalet om een nieuwe draai te geven aan een oude favoriet.
- Weergegeven kleur: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Stijl: DO7440-821
Air Jordan 1 Mid SE
EEN FAVORIET IN FRISSE KLEUREN.
Geef je look iets extra's met de Air Jordan 1 Mid SE. De schoen is gemaakt van premium leer en heeft een vernieuwd kleurenpalet om een nieuwe draai te geven aan een oude favoriet.
Voordelen
- Bovenwerk van volnerfleer zorgt voor een klassieke stijl en gaat lang mee.
- Een geïntegreerde Air unit in de hak zorgt voor demping met een licht gevoel.
Productgegevens
- Wings logo met reliëf op de zijkant
- Gestikt Swoosh logo
- Rubberen grip
- Middenzool van foam
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Weergegeven kleur: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Stijl: DO7440-821
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 1 Mid SE