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Air Jordan 1 Low SE
Kinderschoenen
€ 99,99
Een iconische look die populair blijft. Deze AJ1 combineert het klassieke design van het origineel met premium materialen zodat je de hele dag kunt blijven spelen.
- Weergegeven kleur: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Stijl: IO2060-100
Air Jordan 1 Low SE
€ 99,99
Een iconische look die populair blijft. Deze AJ1 combineert het klassieke design van het origineel met premium materialen zodat je de hele dag kunt blijven spelen.
Pluspunten
- Nike Air unit in de hak zorgt voor een licht gevoel en veerkrachtige demping.
- Flex-groeven aan de voorkant van de buitenzool
- Rubberen buitenzool zorgt voor grip op verschillende ondergronden.
Productgegevens
- Lage kraag
- Klassieke veters
- Weergegeven kleur: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Stijl: IO2060-100
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 1 Low SE
€ 99,99