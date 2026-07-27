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Air Jordan 1 Low SE kinderschoenen - Game Royal/Zwart/Zwart/Bright Mango

Air Jordan 1 Low SE

Kinderschoenen

30% korting
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Een iconische look die populair blijft. Deze AJ1 combineert het klassieke design van het origineel met premium materialen zodat je de hele dag kunt blijven spelen.


  • Weergegeven kleur: Game Royal/Zwart/Zwart/Bright Mango
  • Stijl: II1249-400

Air Jordan 1 Low SE

30% korting

Een iconische look die populair blijft. Deze AJ1 combineert het klassieke design van het origineel met premium materialen zodat je de hele dag kunt blijven spelen.

Pluspunten

  • Het leer van het bovenwerk zorgt voor stevigheid en structuur.
  • De lichte, ingekapselde Nike Air-Sole unit zorgt voor demping.
  • Rubber op de buitenzool geeft je stevigheid en grip, elke dag weer.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Game Royal/Zwart/Zwart/Bright Mango
  • Stijl: II1249-400

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • SepeedehS979715804

    I got these for my 9 year old and he was very impressed with the colors. He loves the shine on the shoe.

Air Jordan 1 Low SE kinderschoenen

Air Jordan 1 Low SE

30% korting

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