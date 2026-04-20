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Air Jordan 1 Low SE Herenschoenen - Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Zwart

Air Jordan 1 Low SE

Herenschoenen

30% korting
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Altijd modieus, altijd fris. De Air Jordan 1 Low SE is een stukje Jordan geschiedenis in een schoen die de hele dag comfortabel zit. Bovendien kun je met een speciaal label op de tong je eigen verhaal vastleggen. Kies je kleuren en stap de deur uit in het iconische design dat gemaakt is met een hoogwaardige mix van materialen en ingekapselde Air in de hak.


  • Weergegeven kleur: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Zwart
  • Stijl: II9813-600

Air Jordan 1 Low SE

30% korting

Altijd modieus, altijd fris. De Air Jordan 1 Low SE is een stukje Jordan geschiedenis in een schoen die de hele dag comfortabel zit. Bovendien kun je met een speciaal label op de tong je eigen verhaal vastleggen. Kies je kleuren en stap de deur uit in het iconische design dat gemaakt is met een hoogwaardige mix van materialen en ingekapselde Air in de hak.

Voordelen

  • Het leer van het bovenwerk zorgt voor stevigheid en structuur.
  • De lichte, ingekapselde Nike Air-Sole unit zorgt voor demping.
  • Rubber op de buitenzool geeft je stevigheid en grip, elke dag weer.

Productgegevens

  • Lage kraag
  • Weergegeven kleur: Chile Red/Summit White/Pure Platinum/Zwart
  • Stijl: II9813-600

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • MirzaH80495885

    Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !

Air Jordan 1 Low SE Herenschoenen

Air Jordan 1 Low SE

30% korting

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