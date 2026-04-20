Air Jordan 1 Low SE Herenschoenen

MirzaH80495885
Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !
Altijd modieus, altijd fris. De Air Jordan 1 Low SE is een stukje Jordan geschiedenis in een schoen die de hele dag comfortabel zit. Bovendien kun je met een speciaal label op de tong je eigen verhaal vastleggen. Kies je kleuren en stap de deur uit in het iconische design dat gemaakt is met een hoogwaardige mix van materialen en ingekapselde Air in de hak.
Air Jordan 1 Low SE
Altijd modieus, altijd fris. De Air Jordan 1 Low SE is een stukje Jordan geschiedenis in een schoen die de hele dag comfortabel zit. Bovendien kun je met een speciaal label op de tong je eigen verhaal vastleggen. Kies je kleuren en stap de deur uit in het iconische design dat gemaakt is met een hoogwaardige mix van materialen en ingekapselde Air in de hak.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
MirzaH80495885
Super passt genau sitzt gutt sehr bequem und sieht top aus !
Air Jordan 1 Low SE