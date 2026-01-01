Air Jordan 1 Low SE
Herenschoenen
De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.
- Weergegeven kleur: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Stijl: IO2049-100
Air Jordan 1 Low SE
De Air Jordan 1 Low is geïnspireerd op het origineel dat in 1985 verscheen en heeft een strakke, klassieke en bekende, maar toch verrassende look. Met een iconisch design dat perfect past bij elke pasvorm zorgen deze schoenen ervoor dat je altijd scherp bent.
Pluspunten
- Lichte, ingekapselde Air-Sole unit voor demping.
- Leer in het bovenwerk biedt stevigheid en een premium look.
- Een buitenzool die volledig van rubber is gemaakt, zorgt voor grip op verschillende ondergronden.
Productgegevens
- Middenzool van foam
- Klassieke veters
- Weergegeven kleur: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Stijl: IO2049-100
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Air Jordan 1 Low SE