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Air Jordan 1 Low SE damesschoen - Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine

Air Jordan 1 Low SE

Damesschoenen

€ 139,99
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Altijd modieus, altijd fris. De Air Jordan 1 Low is een stukje Jordan geschiedenis dat de hele dag comfortabel zit. Deze versie heeft klassieke kleuren en subtiele details in het iconische profiel dat is gemaakt met een hoogwaardige mix van materialen en ingekapselde Air in de hak.


  • Weergegeven kleur: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Stijl: II0595-001

Air Jordan 1 Low SE

€ 139,99

Altijd modieus, altijd fris. De Air Jordan 1 Low is een stukje Jordan geschiedenis dat de hele dag comfortabel zit. Deze versie heeft klassieke kleuren en subtiele details in het iconische profiel dat is gemaakt met een hoogwaardige mix van materialen en ingekapselde Air in de hak.

Pluspunten

  • Het leer van het bovenwerk zorgt voor stevigheid en structuur.
  • De lichte, ingekapselde Nike Air-Sole unit zorgt voor demping.
  • Rubber op de buitenzool geeft je stevigheid en grip, elke dag weer.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Stijl: II0595-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (3)

4.7 sterren

  • BUONE

    Tiziana994936107

    Bellissime e comode sono esattamente come in foto…unica pecca per me è che arrivano solo con lacci rosa. Per il resto tutto fantastico, spedizione extra veloce

  • Happy Nike customer

    Evelyn02d5779a793b40b283ce225d6ce1711a

    Put on my Air Jordan 1 low pro, so comfortable size perfect, exactly like the picture, I hv noticed several ppl taking pictures of my air Jordan 1, makes me feel proud of what I'm walking in. Thank you NIKE

  • LOVE, LOVE, LOVE

    carrie35489aa4426545a4b0b7dd8aed336be7

    LOVE, LOVE, LOVE these! So comfy and look even better in person. They look good with everything!

Air Jordan 1 Low SE damesschoen

Air Jordan 1 Low SE

€ 139,99

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