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Air Jordan 1 Low SE Craft kinderschoenen - Dark Smoke Grey/Varsity Red/Zwart

Air Jordan 1 Low SE Craft

Kinderschoenen

€ 99,99
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Zwart op zwart. In deze AJ1 zorgen het leer, suède en textiel in het bovenwerk voor een frisse, eenkleurige look. Comfortabele demping is perfect voor ontdekkingstochten. Kijk wat voor plezier je eraan kunt beleven.


  • Weergegeven kleur: Dark Smoke Grey/Varsity Red/Zwart
  • Stijl: FQ7757-001

Air Jordan 1 Low SE Craft

€ 99,99

Zwart op zwart. In deze AJ1 zorgen het leer, suède en textiel in het bovenwerk voor een frisse, eenkleurige look. Comfortabele demping is perfect voor ontdekkingstochten. Kijk wat voor plezier je eraan kunt beleven.

Voordelen

  • Een Nike Air unit in de hak staat garant voor een licht gevoel en responsieve demping.
  • Rubberen buitenzool biedt grip op verschillende ondergronden.

Productgegevens

  • Wings logo op de hak
  • Weergegeven kleur: Dark Smoke Grey/Varsity Red/Zwart
  • Stijl: FQ7757-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

4 sterren

  • GabrielleJ825944930

    Creased up really bad after first wear on left shoe. I’m guessing it’s because there were different fabrics on each shoe at the top. Overall I like the style and color, just wish I could have gotten more than one decent wear.

  • Loving the black right sneaker

    Daisy521441947

    I’m going to give these 5 stars because they are super cute and comfortable. However be advise how the pairs are different, if you look at them closely you will see, the different shades of grey and black are flipped in each shoe. For my preference I prefer the right shoe rather than the left but everyone is different.

Air Jordan 1 Low SE Craft kinderschoenen

Air Jordan 1 Low SE Craft

€ 99,99

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