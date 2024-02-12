Air Jordan 1 Low SE Craft kinderschoenen

GabrielleJ825944930
Creased up really bad after first wear on left shoe. I’m guessing it’s because there were different fabrics on each shoe at the top. Overall I like the style and color, just wish I could have gotten more than one decent wear.
Zwart op zwart. In deze AJ1 zorgen het leer, suède en textiel in het bovenwerk voor een frisse, eenkleurige look. Comfortabele demping is perfect voor ontdekkingstochten. Kijk wat voor plezier je eraan kunt beleven.
Air Jordan 1 Low SE Craft
Zwart op zwart. In deze AJ1 zorgen het leer, suède en textiel in het bovenwerk voor een frisse, eenkleurige look. Comfortabele demping is perfect voor ontdekkingstochten. Kijk wat voor plezier je eraan kunt beleven.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
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4 sterren
GabrielleJ825944930
Creased up really bad after first wear on left shoe. I’m guessing it’s because there were different fabrics on each shoe at the top. Overall I like the style and color, just wish I could have gotten more than one decent wear.
Loving the black right sneaker
Daisy521441947
I’m going to give these 5 stars because they are super cute and comfortable. However be advise how the pairs are different, if you look at them closely you will see, the different shades of grey and black are flipped in each shoe. For my preference I prefer the right shoe rather than the left but everyone is different.
Air Jordan 1 Low SE Craft