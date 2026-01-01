Nike Air Huarache By You
Custom damesschoenen
Heb jij je voeten vandaag al verwend? Dit is pas het begin. Breng je feel-good vibes naar buiten met een aanpasbare versie van een ongelooflijk comfortabel icoon. Kies voor zachte, soepele suède voor een vintage vibe of ga voor een tijdloze afwerking met fris leer. Kies uit verschillende op varsity geïnspireerde kleuren voor een klassieke look. Maak hem helemaal af met een deel van je verhaal op de patch op de tong. Wat je ook kiest, hij zal goed aanvoelen en er goed uitzien. Met je persoonlijke Air Huarache geef je je voeten het recht om op te scheppen.We raden je aan een halve maat groter te bestellen dan je gebruikelijke maat voor de beste pasvorm.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: FD9782-900
Nike Air Huarache By You
Heb jij je voeten vandaag al verwend? Dit is pas het begin. Breng je feel-good vibes naar buiten met een aanpasbare versie van een ongelooflijk comfortabel icoon. Kies voor zachte, soepele suède voor een vintage vibe of ga voor een tijdloze afwerking met fris leer. Kies uit verschillende op varsity geïnspireerde kleuren voor een klassieke look. Maak hem helemaal af met een deel van je verhaal op de patch op de tong. Wat je ook kiest, hij zal goed aanvoelen en er goed uitzien. Met je persoonlijke Air Huarache geef je je voeten het recht om op te scheppen.We raden je aan een halve maat groter te bestellen dan je gebruikelijke maat voor de beste pasvorm.
Wat is jouw bovenwerk?
Kies uit premium suède of leer als aanvulling op het elastische materiaal van het bovenwerk dat je voeten omsluit.
Varsity kleuren
Wat is je school? Heb je een favoriet team of een favoriete kleur? Kies uit verschillende op varsity geïnspireerde kleuren en fleur de wereld op.
Maak het persoonlijk
Vertel een deel van je verhaal met een persoonlijke tekst: kies vijf tekens (nummers 0-9, letters A-Z en enkele symbolen) om op de patch op de tong te laten borduren. Of ga voor de klassieke look van het originele Huarache embleem.
Meer pluspunten
- Het elastische materiaal in het bovenwerk is geïnspireerd op waterskiën en omsluit je voet voor een ongelofelijk gevoel.
- De Nike Air demping is oorspronkelijk ontwikkeld voor performancegericht hardlopen en zorgt voor langdurig comfort.
- De gekooide hak zorgt voor extra ondersteuning en wordt gecombineerd met een langere tong als knipoog naar de populaire look uit het begin van de jaren 90.
- De dempende binnensleeve rekt met je voet mee voor een pasvorm op maat.
Nike By You details
- Onze members zijn uniek en je schoenen zijn dat ook. Elk paar is één voor één met de hand gemaakt. Sommige dingen zijn het wachten meer dan waard.
- Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Geef een persoonlijke touch aan je schoenen met je eigen inscriptie. We zetten ook je naam op de doos.
- Met onze 3D-builder zie je je creatie tot leven komen terwijl je experimenteert met alle designopties.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: FD9782-900
Het verhaal van Huarache
De Nike Air Huarache kwam uit in 1991. Schoenenontwerper Tinker Hatfield wilde de pasvorm van waterskischoenen van neopreen combineren met de functionaliteit van Zuid-Amerikaanse sandalen. Het resultaat was zo populair dat de schoen op het basketbalveld werd gebruikt en daarna ook op straat. Daar kreeg hij zijn iconische status.
Maat en pasvorm
- Valt klein; we raden je aan een halve maat groter te bestellen
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Air Huarache By You
Meer info
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