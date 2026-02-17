Nike Air hoodie voor kids

Levente57df9523a26a43b2971d5602cb62f836
Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.
Grijp naar deze lichte fleecehoodie als je wat extra warmte nodig hebt. Hij is glad aan de buitenkant en zacht geborsteld aan de binnenkant voor extra comfort. Speciale ontwerpdetails zoals een geborduurd logo op de borst en contrasterende biezen tillen je look naar een hoger niveau.
Nike Air
Grijp naar deze lichte fleecehoodie als je wat extra warmte nodig hebt. Hij is glad aan de buitenkant en zacht geborsteld aan de binnenkant voor extra comfort. Speciale ontwerpdetails zoals een geborduurd logo op de borst en contrasterende biezen tillen je look naar een hoger niveau.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Levente57df9523a26a43b2971d5602cb62f836
Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.
Nike Air