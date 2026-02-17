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Nike Air hoodie voor kids - Zwart/Wit/Wit

Nike Air

Hoodie voor kids

30% korting

Grijp naar deze lichte fleecehoodie als je wat extra warmte nodig hebt. Hij is glad aan de buitenkant en zacht geborsteld aan de binnenkant voor extra comfort. Speciale ontwerpdetails zoals een geborduurd logo op de borst en contrasterende biezen tillen je look naar een hoger niveau.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit/Wit
  • Stijl: II7350-010

Nike Air

30% korting

Grijp naar deze lichte fleecehoodie als je wat extra warmte nodig hebt. Hij is glad aan de buitenkant en zacht geborsteld aan de binnenkant voor extra comfort. Speciale ontwerpdetails zoals een geborduurd logo op de borst en contrasterende biezen tillen je look naar een hoger niveau.

Voordelen

  • Halfzware, geborstelde fleece voelt extra zacht aan de binnenkant en glad aan de buitenkant.
  • Extra ruimte bij de mouwen en body geeft je alle ruimte die je nodig hebt, zodat je klaar bent voor elk avontuur dat op je pad komt.

Productgegevens

  • 80% katoen/20% polyester
  • Geborduurd Nike Air logo (borst)
  • Siliconen Nike Air graphic
  • Buidelzak
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit/Wit
  • Stijl: II7350-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,37 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Levente57df9523a26a43b2971d5602cb62f836

    Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.

Nike Air hoodie voor kids

Nike Air

30% korting

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