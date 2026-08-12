Nike Air Force 1 Mid '07 Herenschoen

DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
De Air Force 1 Mid '07 heeft al je favoriete details: frisse overlays, opvallende accenten en precies de juiste hoeveelheid glans zodat jij kunt shinen. De gewatteerde, halfhoog uitgesneden kraag met klassieke klittenbandsluiting biedt retro basketbalcomfort en de perforaties op de neus houden je voeten fris.
Nike Air Force 1 Mid '07
LEGENDARISCHE AF1 STIJL.
De Air Force 1 Mid '07 heeft al je favoriete details: frisse overlays, opvallende accenten en precies de juiste hoeveelheid glans zodat jij kunt shinen. De gewatteerde, halfhoog uitgesneden kraag met klassieke klittenbandsluiting biedt retro basketbalcomfort en de perforaties op de neus houden je voeten fris.
De AF1 maakte zijn debuut in 1982 en was de eerste basketbalschoen met Nike Air. De schoen ontketende een revolutie in de sport en maakte snel naam over de hele wereld. Tegenwoordig blijft de Air Force 1 trouw aan zijn roots met dezelfde zachte en veerkrachtige demping die de sneakergeschiedenis op z'n kop zette.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.8 sterren
DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
Ready for School
Mystic25
Nike Air Force One for the win! Shoes are always affordable(around school time),comfortable,(room to grow),and stylish.(goes with anything especially school uniforms!
Nike Air Force ‘01
philw169984581
Very cool and comfortable. Very attractive looking sneaker.
Nike Air Force 1 Mid '07
Ontdek de Nike Air Force 1 Mid '07 herenschoenen
Je krijgt al meer dan 35 jaar comfort en stevigheid vanaf het moment dat je de schoen uit de doos haalt. Van stevige, gestikte overlays tot hoogwaardig leer en een design dat je gemakkelijk kunt inlopen; deze schoen heeft het allemaal, zodat je hem van de buitenwijken naar het centrum en overal daar tussenin kunt dragen.
De Nike Air demping is oorspronkelijk ontworpen voor basketbalperformance en biedt langdurig comfort. De gewatteerde enkel en tong zorgen voor een zacht gevoel.
Het frisse, makkelijk te reinigen bovenwerk maakt hem perfect voor buiten het veld en het halfhoge design en de kuipzoolafwerking onder de voet verwijzen naar basketbal-DNA. Geschiedenis, looks en comfort, allemaal in één schoen.