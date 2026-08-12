triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 7
Goede beoordeling
Nike Air Force 1 Mid '07 Herenschoen - Zwart/Zwart

Nike Air Force 1 Mid '07

Herenschoen

€ 129,99
Nike Air Force 1 Mid '07 Herenschoen - Zwart/Zwart
Ontwerp je eigen Nike By You product
Selecteer maatMaatwijzer
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

De Air Force 1 Mid '07 heeft al je favoriete details: frisse overlays, opvallende accenten en precies de juiste hoeveelheid glans zodat jij kunt shinen. De gewatteerde, halfhoog uitgesneden kraag met klassieke klittenbandsluiting biedt retro basketbalcomfort en de perforaties op de neus houden je voeten fris.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart
  • Stijl: CW2289-001

Nike Air Force 1 Mid '07

€ 129,99

LEGENDARISCHE AF1 STIJL.

De Air Force 1 Mid '07 heeft al je favoriete details: frisse overlays, opvallende accenten en precies de juiste hoeveelheid glans zodat jij kunt shinen. De gewatteerde, halfhoog uitgesneden kraag met klassieke klittenbandsluiting biedt retro basketbalcomfort en de perforaties op de neus houden je voeten fris.

Pluspunten

  • Al meer dan 35 jaar biedt deze schoen comfort en stevigheid, direct uit de doos. Hij houdt je overal en altijd bedekt dankzij de stevige gestikte overlays, het hoogwaardige leer en het design dat je snel inloopt.
  • De Nike Air demping is oorspronkelijk ontworpen voor basketbalperformance en biedt langdurig comfort. De gewatteerde enkel en tong zorgen voor een zacht gevoel.
  • Het frisse, makkelijk te reinigen bovenwerk maakt hem perfect voor buiten het veld en het halfhoge design en de kuipzoolafwerking onder de voet verwijzen naar basketbal-DNA. De geschiedenis, looks en comfort zijn allemaal in deze schoen verwerkt.

Productgegevens

  • Middenzool van foam
  • Vetersysteem met variabele breedte
  • Met de klittenbandsluiting kun je de stijl en pasvorm aanpassen
  • Perforaties in de neus
  • De niet-afgevende rubberen zool zorgt voor extra grip en gaat lang mee
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart
  • Stijl: CW2289-001

Het verhaal van de Air Force 1

De AF1 maakte zijn debuut in 1982 en was de eerste basketbalschoen met Nike Air. De schoen ontketende een revolutie in de sport en maakte snel naam over de hele wereld. Tegenwoordig blijft de Air Force 1 trouw aan zijn roots met dezelfde zachte en veerkrachtige demping die de sneakergeschiedenis op z'n kop zette.

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (258)

4.8 sterren

  • DestinyC390606198

    Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me

  • Ready for School

    Mystic25

    Nike Air Force One for the win! Shoes are always affordable(around school time),comfortable,(room to grow),and stylish.(goes with anything especially school uniforms!

  • Nike Air Force ‘01

    philw169984581

    Very cool and comfortable. Very attractive looking sneaker.

Nike Air Force 1 Mid '07 Herenschoen

Nike Air Force 1 Mid '07

€ 129,99

Maak de look af

Item 3 of 20

Ontdek de Nike Air Force 1 Mid '07 herenschoenen

Je krijgt al meer dan 35 jaar comfort en stevigheid vanaf het moment dat je de schoen uit de doos haalt. Van stevige, gestikte overlays tot hoogwaardig leer en een design dat je gemakkelijk kunt inlopen; deze schoen heeft het allemaal, zodat je hem van de buitenwijken naar het centrum en overal daar tussenin kunt dragen.

De Nike Air demping is oorspronkelijk ontworpen voor basketbalperformance en biedt langdurig comfort. De gewatteerde enkel en tong zorgen voor een zacht gevoel.

Het frisse, makkelijk te reinigen bovenwerk maakt hem perfect voor buiten het veld en het halfhoge design en de kuipzoolafwerking onder de voet verwijzen naar basketbal-DNA. Geschiedenis, looks en comfort, allemaal in één schoen.