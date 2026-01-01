Nike Air Force 1 Low By You Custom herenschoenen

Nike Air Force 1 Low By You

€ 149,99

Bij deze AF1's draait alles om de details. Customize je label, veters en veterlabels en vergeet niet om er je eigen stempel op te drukken met een persoonlijke tekst op het lipje aan de achterkant. Dankzij de 8 kleuropties en de extra doorschijnende en rubberen opties voor de zool zal dit design zeker uniek worden, net als jij.

Jouw basis

Begin met het leren bovenwerk en kies vervolgens uit traditioneel, doorschijnend en rubber voor de middenzool en buitenzool.

Ga voor kleur

Strakke, neutrale kleuren, luxe metallics, sportieve klassiekers of een combinatie hiervan. Wat ga jij maken?

Laat zien wie je bent

Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Maak het persoonlijk met maximaal 3 tekens op het lusje aan de achterkant. We zetten ook je naam op de doos.