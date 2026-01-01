Nike Air Force 1 High By You
Custom herenschoenen
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Dit product is momenteel niet beschikbaar
Bij deze AF1's draait alles om de details. Customize je label, veters en veterlabels en vergeet niet om er je eigen stempel op te drukken met een persoonlijke tekst op het lipje aan de achterkant. Dankzij de 8 kleuropties en de extra doorschijnende en rubberen opties voor de zool zal dit design zeker uniek worden, net als jij.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: HF0658-900
Nike Air Force 1 High By You
Bij deze AF1's draait alles om de details. Customize je label, veters en veterlabels en vergeet niet om er je eigen stempel op te drukken met een persoonlijke tekst op het lipje aan de achterkant. Dankzij de 8 kleuropties en de extra doorschijnende en rubberen opties voor de zool zal dit design zeker uniek worden, net als jij.
Jouw basis
Begin met het leren bovenwerk en kies vervolgens uit traditioneel, doorschijnend en rubber voor de middenzool en buitenzool.
Ga voor kleur
Strakke, neutrale kleuren, luxe metallics, sportieve klassiekers of een combinatie hiervan. Wat ga jij maken?
Laat zien wie je bent
Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Maak het persoonlijk met maximaal 9 tekens op elk bandje. We zetten ook je naam op de doos.
Meer pluspunten
- Stevige stiksels, premium materialen en een design met kuipzool zorgen voor stijlvolle schoenen die lang meegaan.
- De Air demping is oorspronkelijk ontwikkeld voor basketbalperformance en zorgt langdurig voor comfort.
- De rubberen buitenzool met basketbaldraaicirkels zorgt voor extra grip en stevigheid.
Productgegevens
- Onze members zijn uniek en je schoenen zijn dat ook. Elk paar is één voor één met de hand gemaakt. Sommige dingen zijn het wachten meer dan waard.
- Met onze 3D-builder zie je je creatie tot leven komen terwijl je experimenteert met alle designopties.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: HF0658-900
Air Force 1
De Air Force 1 werd in 1982 geïntroduceerd als een basketbalmust-have, maar kwam in de jaren 90 pas echt tot zijn recht. De strakke look van de AF1 in klassiek wit-op-wit was overal populair, van basketbalvelden tot op straat. De Air Force 1 werd omarmd door de hiphopcultuur, inspireerde vele limited-edition collabs en kleurencombinaties, en groeide over de hele wereld uit tot een iconische sneaker. En met meer dan tweeduizend uitvoeringen is de impact van deze essential op mode, muziek en sneakercultuur overduidelijk.
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Nike Air Force 1 High By You
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