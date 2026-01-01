Nike Air Force 1 High By You Custom damesschoenen

Nike Air Force 1 High By You

€ 169,99

Bij deze AF1's draait alles om de details. Customize je label, veters en veterlabels, en vergeet niet om je stempel te zetten met een persoonlijke tekst op het lipje aan de achterkant. Dankzij de acht kleuropties en de extra doorschijnende en gummirubber-opties voor de zool zal je design zeker uniek worden, net als jij.

Jouw basis

Begin met het leren bovenwerk en kies vervolgens uit traditioneel, doorschijnend en gummirubber voor de middenzool en buitenzool.

Ga voor kleur

Strakke, neutrale kleuren, luxe metallics, sportieve klassiekers of al het bovenstaande. Wat ga jij maken?

Laat zien wie je bent

Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Maak het persoonlijk met maximaal negen tekens op het bandje. We zetten ook je naam op de doos.