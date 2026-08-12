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Nike Air Force 1 '07 LV8 herenschoenen - Off White/Summit White/Off White

Nike Air Force 1 '07 LV8

Herenschoenen

€ 119,99
Off White/Summit White/Off White
Dusty Olive/Celadon/Dusty Olive
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Comfortabel, stevig en tijdloos: dit is niet voor niets de nummer 1. De jaren 80 constructie combineert canvas onderlagen met leer voor een getextureerde kijk op het klassieke design


  • Weergegeven kleur: Off White/Summit White/Off White
  • Stijl: II9807-100

Nike Air Force 1 '07 LV8

€ 119,99

Comfortabel, stevig en tijdloos: dit is niet voor niets de nummer 1. De jaren 80 constructie combineert canvas onderlagen met leer voor een getextureerde kijk op het klassieke design

Pluspunten

  • Nike Air unit zorgt voor demping en een licht gevoel.
  • De rubberen buitenzool zorgt voor grip en stevigheid.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Off White/Summit White/Off White
  • Stijl: II9807-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (17)

5 sterren

  • NIKOS273042730

    Παρά πολύ καλή επιλογή, και η εφαρμογή του, αλλά και πολύ όμορφο σχέδιο!

  • top

    Omar593000411

    Bellissime e comede scarpe Nike, ne comprerei un'altro paio

  • Great pair of shoes

    Aidan828550009

    My favorite pair of shoes I’ve owned from Nike they fit perfectly even with crease protectors I definitely recommend purchasing if you’re thinking about it

Nike Air Force 1 '07 LV8 herenschoenen

Nike Air Force 1 '07 LV8

€ 119,99

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