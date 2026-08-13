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Nike Air Force 1 '07 damesschoenen - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail

Nike Air Force 1 '07

Damesschoenen

€ 149,99
Nike Air Force 1 '07 damesschoenen - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
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De AF1 krijgt een make-over met ponyhaarleer. Het klassieke kuipzooldesign met de iets dikkere zool blijft echter hetzelfde.


  • Weergegeven kleur: Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Stijl: IO0442-200

Nike Air Force 1 '07

€ 149,99

De AF1 krijgt een make-over met ponyhaarleer. Het klassieke kuipzooldesign met de iets dikkere zool blijft echter hetzelfde.

Pluspunten

  • Soepel leer met gestikte overlays wordt mettertijd alleen maar zachter.
  • Nike Air demping biedt comfort en een licht gevoel, de hele dag door.
  • De gewatteerde, lage kraag ziet er gestroomlijnd uit en voelt heerlijk aan.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Stijl: IO0442-200

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (34)

4.5 sterren

  • Maria228154966

    Love these shoes! I normally wear size 7.5, but I had to size down. I ordered size 7 and with my crease protectors, they fit perfectly!

  • Redelijk aan de prijs maar wel heel erg leuk!!!

    HelenT79880482

    Super!!! Zitten ook lekker, moet wel zeggen dat ik nog moet afwachten wat er gebeurd als ik ermee in de regen loop. Volgens het labeltje staat er dat er een kans is op kleurdoorlopen... dus ga ze bij voorkeur dan niet in de regen dragen, maar ja, in NL kan je dit niet altijd zo plannen. Mochten ze daardoor doorlopen, zal het een sterretje minder worden. Voor nu vind ik ze FANTASTISCH!!

  • Love. Love love

    AmamdaS980949416

    True to size super cute and comfy

Nike Air Force 1 '07 damesschoenen

Nike Air Force 1 '07

€ 149,99

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