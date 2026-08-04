Nike AeroSwift Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames

fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Ontworpen met de finish in gedachten: dit wedstrijdshirt houdt je droog en comfortabel terwijl je de eindstreep haalt. Het materiaal voert zweet af, ventileert goed en is versierd met een print die is geïnspireerd op de schittering van een diamanten trofee.
Nike AeroSwift
Ontworpen met de finish in gedachten: dit wedstrijdshirt houdt je droog en comfortabel terwijl je de eindstreep haalt. Het materiaal voert zweet af, ventileert goed en is versierd met een print die is geïnspireerd op de schittering van een diamanten trofee.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
1 ster
fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Nike AeroSwift