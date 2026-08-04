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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames - Off White/Zwart

Gerecyclede materialen

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames

€ 84,99
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Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Ontworpen met de finish in gedachten: dit wedstrijdshirt houdt je droog en comfortabel terwijl je de eindstreep haalt. Het materiaal voert zweet af, ventileert goed en is versierd met een print die is geïnspireerd op de schittering van een diamanten trofee.


  • Weergegeven kleur: Off White/Zwart
  • Stijl: IF3647-101

Nike AeroSwift

€ 84,99

Ontworpen met de finish in gedachten: dit wedstrijdshirt houdt je droog en comfortabel terwijl je de eindstreep haalt. Het materiaal voert zweet af, ventileert goed en is versierd met een print die is geïnspireerd op de schittering van een diamanten trofee.

Voordelen

  • Nike Dri-FIT ADV tilt onze zweetafvoerende technologie naar een hoger niveau met geavanceerde koeling en ventilerende zones om je droog en comfortabel te houden.
  • Het lichtgewicht geweven materiaal heeft geperforeerde zones die de ventilatie verbeteren op plekken waar je het meest zweet.
  • Gelijmde naden bij de hals en armsgaten zorgen voor een glad, comfortabel gevoel en volledige bewegingsvrijheid.
  • Splitten aan de zijkanten zorgen voor optimale luchtcirculatie.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Off White/Zwart
  • Stijl: IF3647-101

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,75 m lang
    • Aansluitende pasvorm: strak en op maat
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (1)

1 ster

  • fattyrunner85

    I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV korte hardlooptanktop voor dames

Nike AeroSwift

€ 84,99

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