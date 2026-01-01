Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardlooptop met korte mouwen en print voor heren
Deze lichte, wedstrijdklare top is gebouwd voor snelheid en houdt je droog tot aan de finish. Het zweetafvoerende knit materiaal heeft een verfrissende print en is over de hele oppervlakte geperforeerd voor een ventilerend gevoel.
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: IM5365-010
Nike AeroSwift
Deze lichte, wedstrijdklare top is gebouwd voor snelheid en houdt je droog tot aan de finish. Het zweetafvoerende knit materiaal heeft een verfrissende print en is over de hele oppervlakte geperforeerd voor een ventilerend gevoel.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT ADV technologie houdt je koel en comfortabel door een combinatie van vochtafvoerend materiaal met geavanceerde technieken en eigenschappen.
- Speciaal ontwikkeld knit materiaal is licht en ventilerend.
- Gelijmde naden bij de schouders verminderen het volume voor een lichter gevoel.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: IM5365-010
Maat en pasvorm
- Zoals gedragen door JC Stevenson, atletieksprinter en -springer op de universiteit.
- Stevenson is 1,85 m lang en draagt maat M.
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike AeroSwift
Meer info
- Zoals gedragen door JC Stevenson, atletieksprinter en -springer op de universiteit.
- Stevenson is 1,85 m lang en draagt maat M.