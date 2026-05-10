Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopsinglet voor heren

Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Deze ventilerende singlet is ontworpen om te racen en voorzien van onze geavanceerde zweetafvoerende technologie om je droog en comfortabel te houden. De gladde stof heeft perforaties voor voldoende luchtcirculatie tijdens je laatste sprint.
Nike AeroSwift
Deze ventilerende singlet is ontworpen om te racen en voorzien van onze geavanceerde zweetafvoerende technologie om je droog en comfortabel te houden. De gladde stof heeft perforaties voor voldoende luchtcirculatie tijdens je laatste sprint.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
2 sterren
Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Nike AeroSwift