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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopsinglet voor heren - Barely Green/Lapis

Gerecyclede materialen

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV hardloopsinglet voor heren

€ 89,99
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Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels

Deze ventilerende singlet is ontworpen om te racen en voorzien van onze geavanceerde zweetafvoerende technologie om je droog en comfortabel te houden. De gladde stof heeft perforaties voor voldoende luchtcirculatie tijdens je laatste sprint.


  • Weergegeven kleur: Barely Green/Lapis
  • Stijl: IH6939-394

Nike AeroSwift

€ 89,99

Deze ventilerende singlet is ontworpen om te racen en voorzien van onze geavanceerde zweetafvoerende technologie om je droog en comfortabel te houden. De gladde stof heeft perforaties voor voldoende luchtcirculatie tijdens je laatste sprint.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT ADV tilt onze zweetafvoerende technologie naar een hoger niveau met geavanceerde koeling en ventilerende zones om je droog en comfortabel te houden.
  • Een smallere zoom in vergelijking met eerdere AeroSwift singlets biedt extra bedekking.
  • Gelijmde naden bij de armsgaten en kraag zorgen voor een meer aansluitend gevoel.

Productgegevens

  • Speciale print
  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Barely Green/Lapis
  • Stijl: IH6939-394

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,79 m lang
    • Aansluitende pasvorm: strak en op maat
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (1)

2 sterren

  • Grösse stimmt nicht

    IvanK416893875

    Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopsinglet voor heren

Nike AeroSwift

€ 89,99

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