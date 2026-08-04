Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)

Très beau short
sonia421676219
Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Gerecyclede materialen
Laat je concurrentie achter je. Deze lichte AeroSwift shorts is ontworpen voor snelheid, gemaakt van koel, zweetafvoerend materiaal en voorzien van ventilatiezones. We hebben de zoomopeningen bijgewerkt om je meer dekking te geven en tegelijkertijd vrijheid te bieden tijdens je langste tochten.
Nike AeroSwift
Laat je concurrentie achter je. Deze lichte AeroSwift shorts is ontworpen voor snelheid, gemaakt van koel, zweetafvoerend materiaal en voorzien van ventilatiezones. We hebben de zoomopeningen bijgewerkt om je meer dekking te geven en tegelijkertijd vrijheid te bieden tijdens je langste tochten.
Nike Dri-FIT ADV tilt onze zweetafvoerende technologie naar een hoger niveau met geavanceerde koeling en ventilerende zones om je droog en comfortabel te houden. De geperforeerde delen en mesh aan de tailleband zorgen voor extra ventilatie.
Twee steekzakken bieden ruimte voor kleine spullen zoals oordopjes of voedingszakjes, en de achterzak met rits is geschikt voor de meeste telefoons.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Très beau short
sonia421676219
Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Nike AeroSwift