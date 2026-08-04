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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm) - Sapphire/Hot Lava

Gerecyclede materialen

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)

30% korting
Sapphire/Hot Lava
Team Red/Zwart
Illusion Green/Zwart
Selecteer maatMaatwijzer

Laat je concurrentie achter je. Deze lichte AeroSwift shorts is ontworpen voor snelheid, gemaakt van koel, zweetafvoerend materiaal en voorzien van ventilatiezones. We hebben de zoomopeningen bijgewerkt om je meer dekking te geven en tegelijkertijd vrijheid te bieden tijdens je langste tochten.


  • Weergegeven kleur: Sapphire/Hot Lava
  • Stijl: IF3653-570

Nike AeroSwift

30% korting

Laat je concurrentie achter je. Deze lichte AeroSwift shorts is ontworpen voor snelheid, gemaakt van koel, zweetafvoerend materiaal en voorzien van ventilatiezones. We hebben de zoomopeningen bijgewerkt om je meer dekking te geven en tegelijkertijd vrijheid te bieden tijdens je langste tochten.

Blijf koel

Nike Dri-FIT ADV tilt onze zweetafvoerende technologie naar een hoger niveau met geavanceerde koeling en ventilerende zones om je droog en comfortabel te houden. De geperforeerde delen en mesh aan de tailleband zorgen voor extra ventilatie.

Kilometers opslag

Twee steekzakken bieden ruimte voor kleine spullen zoals oordopjes of voedingszakjes, en de achterzak met rits is geschikt voor de meeste telefoons.

Productgegevens

  • Swoosh-logo's en -afbeeldingen
  • Elastische tailleband met trekkoord aan de binnenkant
  • Body: 100% polyester. Tailleband: 89% polyester/11% elastaan. Slip: 86% polyester/14% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Sapphire/Hot Lava
  • Stijl: IF3653-570

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,70 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Très beau short

    sonia421676219

    Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)

Nike AeroSwift

30% korting

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