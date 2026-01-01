Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV halfhoge hardloopshorts met binnenbroekje voor dames (8 cm)
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Ontworpen met de finish in gedachten: deze wedstrijdshort houdt je droog en comfortabel terwijl je de eindstreep haalt. Het materiaal voert zweet af, ventileert goed en is versierd met een print die is geïnspireerd op de schittering van een diamanten trofee.
- Weergegeven kleur: Off White/Wit/Zwart
- Stijl: IF1425-101
Nike AeroSwift
Ontworpen met de finish in gedachten: deze wedstrijdshort houdt je droog en comfortabel terwijl je de eindstreep haalt. Het materiaal voert zweet af, ventileert goed en is versierd met een print die is geïnspireerd op de schittering van een diamanten trofee.
Voordelen
- Nike Dri-FIT ADV tilt onze zweetafvoerende technologie naar een hoger niveau met geavanceerde koeling en ventilerende zones om je droog en comfortabel te houden.
- De achterzak met rits is geschikt voor de meeste telefoons en in de steekzakken aan de zijkant kun je gels of kleinere spullen opbergen.
- Het licht geweven materiaal heeft geperforeerde zones die de ventilatie verbeteren.
- Het interne trekkoord in de elastische tailleband met mesh zorgt voor een stevige pasvorm.
- De vernieuwde splitjes in de zoom bieden meer bedekking zonder in te leveren op bewegingsvrijheid.
Productgegevens
- Swoosh logo's
- Body: 100% polyester. Tailleband: 89% polyester/11% elastaan. Slip: 86% polyester/14% elastaan.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Off White/Wit/Zwart
- Stijl: IF1425-101
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,78 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike AeroSwift.
Nike AeroSwift